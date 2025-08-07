Brockhaus Technologies: Umsatz +9,5% auf €204Mio., EBITDA +4,5%
Brockhaus Technologies AG beeindruckt mit einem Umsatzplus von 9,5% und zukunftsweisenden Wachstumsprognosen für 2025.
- Brockhaus Technologies AG veröffentlicht den testierten Jahresabschluss 2024 mit einem Umsatzwachstum von +9,5% auf €204 Mio. und einem Anstieg des bereinigten EBITDA um +4,5% auf €65 Mio.
- Das Unternehmen verzeichnete einen Free Cashflow vor Steuern von €43 Mio. und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von €0,88.
- Bikeleasing setzt seinen Wachstumskurs fort, transformiert sich zu einer Multi-Benefit-Plattform und steigert die Umsatzerlöse um +18,0% auf €173 Mio.
- IHSE beendet ein anspruchsvolles Geschäftsjahr mit einem Umsatzrückgang von -21,5% und einem Rückgang des bereinigten EBITDA um -73,9%.
- Die Nettoverschuldung im Konzern sank 2024 von 0,87x auf 0,70x des bereinigten EBITDA.
- Für 2025 prognostiziert Brockhaus Technologies ein Umsatzwachstum auf €225 Mio. bis €235 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von €50 Mio. bis €55 Mio.
