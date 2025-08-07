Siemens setzt Wachstum fort - Prognose bestätigt
- Siemens wächst im Q3: Erlöse steigen um 3%
- Medizintechnik und Infrastruktur treiben Umsatz an
- Gewinn nach Steuern steigt um 5% auf 2,2 Mrd. Euro
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Siemens ist im dritten Geschäftsquartal (per Ende Juni) weiter gewachsen. So stiegen die Erlöse um drei Prozent auf knapp 19,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Auf vergleichbarer Basis - ohne Währungs- und Portfolioeffekte - legten sie um fünf Prozent zu. Angeführt wurde das Wachstum vom Geschäft mit intelligenter Infrastruktur sowie der Medizintechniktochter Siemens Healthineers . Bei Digital Industries gingen die Erlöse hingegen weiter zurück, was vor allem auf das Softwaregeschäft zurückzuführen ist, wie Siemens berichtete. Dagegen stiegen die Umsätze im Automatisierungsgeschäft erstmals seit dem vierten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres, wobei China der Treiber war.
Das Ergebnis des industriellen Geschäfts, welches die operative Entwicklung misst, sank hingegen um sieben Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Verantwortlich waren den Angaben zufolge Kosten für die Restrukturierung in der Automatisierung. Zudem hatte das Softwaregeschäft im Vorjahresquartal erheblich von Verträgen mit lizenzierter Software profitiert. Analysten hatten mit dem Rückgang gerechnet. Nach Steuern stieg der Gewinn um gut fünf Prozent auf gut 2,2 Milliarden Euro, wobei Siemens von dem Verkauf eines Teils der Flughafenlogistik profitierte.
Die Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 bekräftigte der Konzern und erwartet weiter ein vergleichbares Umsatzwachstum von drei bis sieben Prozent und ein Ergebnis je Aktie vor bestimmten Kaufpreiseffekten von 10,40 Euro bis 11,00 Euro. Darin nicht enthalten sind Effekte im Zusammenhang mit den Zukäufen von Altair und Dotmatics sowie aus dem Verkauf des Antriebsgeschäfts Innomotics. Im dritten Quartal belasteten die Neuerwerbungen das Ergebnis je Aktie mit 0,15 Euro./nas/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 45,76 auf Lang & Schwarz (06. August 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -3,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,86 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 176,40 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 220,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von -16,59 %/+8,21 % bedeutet.
Die Siemens-Aktie (WKN: 723610) befindet sich in allen Zeitebenen in einem intakten und dynamischen Aufwärtstrend. Auf Jahressicht konnte sie rund 38 Prozent (DAX: 33%) zulegen. Seit Beginn des laufenden Jahres beträgt das Plus bereits 19 Prozent (DAX: 13%). Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild ging der vom Tief im vergangenen August (150,68 EUR) gestartete Aufwärtstrend zuletzt in eine Beschleunigungsphase über.
Mit dem gestrigen hochvolumigen Kurssprung in Reaktion auf die Veröffentlichung starker Quartalszahlen arbeitete der Wert das klassische Spiegelungsziel der letzten im Mai initiierten Korrekturwelle ab und verzeichnete ein Rekordhoch bei 228,10 EUR. Eine mehrtägige Verschnaufpause würde an dieser Stelle nicht überraschen. Im heutigen Handel wird das Papier ex-Dividende (5,20 EUR) gehandelt. Charttechnisch bleiben die Bullen auch in der kurzen Frist im Vorteil, solange die Unterkante der gestrigen Kurslücke bei 214,50 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Weitere mögliche Auffangbereiche lassen sich bei 209,00/209,95 EUR und 206,45/206,75 EUR ausmachen. Zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes käme es erst unterhalb von 196,37-199,20 EUR. Mit Blick auf die Oberseite befindet sich eine plausible nächste Zielregion aus der Fibonacci-Analyse bei 243,89/250,69 EUR.