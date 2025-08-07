SMA Gruppe: Finale Halbjahreszahlen 2025 enthüllt!
Die SMA Gruppe erlebt im ersten Halbjahr 2025 finanzielle Herausforderungen, zeigt jedoch in einigen Bereichen positive Entwicklungen.
Foto: Sebastian Gollnow - dpa
- Umsatz der SMA Gruppe im ersten Halbjahr 2025 beträgt 684,9 Mio. Euro, was unter dem Vorjahreswert von 759,3 Mio. Euro liegt.
- Operatives EBITDA liegt bei 55,1 Mio. Euro, während das EBITDA einschließlich Einmaleffekte 9,1 Mio. Euro beträgt, verglichen mit 80,6 Mio. Euro im Vorjahr.
- Der Auftragsbestand zum 30. Juni 2025 beträgt 1,2 Mrd. Euro, im Vergleich zu 1,4 Mrd. Euro im Vorjahr.
- Die Division Large Scale & Project Solutions steigert Umsatz und Ergebnis, während die Nachfrage in Home & Business Solutions schwach bleibt.
- Das Konzernergebnis beträgt −42,4 Mio. Euro, verglichen mit 44,1 Mio. Euro im Vorjahr, und das Ergebnis je Aktie liegt bei −1,22 Euro.
- Der Free Cash Flow der SMA Gruppe steigt signifikant auf 65,5 Mio. Euro, verglichen mit −202,6 Mio. Euro im Vorjahr, und die Nettoliquidität beträgt 135,0 Mio. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Analysten Conference Call 13.30 Uhr (CEST), bei SMA Solar Technology ist am 07.08.2025.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.016,01PKT (-1,00 %).
+0,31 %
-6,89 %
-18,17 %
+17,98 %
-19,60 %
-63,25 %
-28,76 %
-37,42 %
-42,40 %
ISIN:DE000A0DJ6J9WKN:A0DJ6J
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte