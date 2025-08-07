Carl Zeiss Meditec: Umsatz- und Ergebniswachstum 2024/25 im Fokus!
Carl Zeiss Meditec AG zeigt mit einem Umsatzplus von 7,6 % Stärke, während Ophthalmology und die Regionen EMEA und Americas den Erfolg vorantreiben. Trotz Handelszöllen bleibt der Ausblick positiv.
Foto: Carl Zeiss Meditec AG
- Carl Zeiss Meditec AG verzeichnete in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024/25 ein Umsatzwachstum von +7,6 % auf 1.600,1 Millionen Euro, währungsbereinigt +8,0 %.
- Der Auftragseingang stieg um +23,3 %, während das EBITA bei 175,4 Millionen Euro lag, was einer EBITA-Marge von 11,0 % entspricht.
- Im strategischen Geschäftsbereich Ophthalmology stieg der Umsatz um +9,5 % auf 1.251,1 Millionen Euro, während der Bereich Microsurgery ein Umsatzwachstum von +1,6 % auf 349,0 Millionen Euro verzeichnete.
- Die Region EMEA verzeichnete ein Umsatzwachstum von +11,7 %, die Region Americas von +14,2 %, während die Region APAC einen leichten Anstieg von +1,8 % aufwies.
- Die Bruttomarge sank leicht auf 52,7 % aufgrund negativer Produktmixeffekte und höherer Abschreibungen.
- Für das Geschäftsjahr 2024/25 wird ein moderates Umsatzwachstum erwartet, wobei die Einführung von US-Handelszöllen und Währungsabwertungen zusätzliche Risiken darstellen.
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Carl Zeiss Meditec ist am 07.08.2025.
Der Kurs von Carl Zeiss Meditec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 47,93EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.038,61PKT (+0,54 %).
0,00 %
-4,25 %
-10,83 %
-20,25 %
-24,85 %
-64,88 %
-47,79 %
+91,92 %
+516,07 %
ISIN:DE0005313704WKN:531370
