Dt. Beteiligungs AG: Prognoseanpassung nach durchwachsenem Halbjahr
Die Deutsche Beteiligungs AG zeigt im ersten Halbjahr 2025 eine gemischte Bilanz: Während das Bruttoergebnis bei 20 Millionen Euro liegt, wird für das Gesamtjahr ein höheres Ergebnis erwartet. Der NAV pro Aktie sank leicht, doch die Dividendenausschüttungen und ein laufendes Aktienrückkaufprogramm unterstreichen das Engagement der DBAG. Besonders im Bereich Private Debt konnte das Unternehmen mit neuen Finanzierungen punkten. Die strategische Investition in FinMatch festigt zudem die Marktstellung der DBAG.
- Geschäftsentwicklung der Deutschen Beteiligungs AG im ersten Halbjahr 2025 war durchwachsen, Prognose wurde angepasst.
- Brutto-Bewertungs- und Abgangsergebnis lag bei 20 Millionen Euro, prognostiziert sind 45 bis 60 Millionen Euro für das gesamte Geschäftsjahr 2025.
- Der Nettovermögenswert (NAV) pro Aktie beträgt 35,21 Euro, im Vergleich zu 35,78 Euro im Vorjahreszeitraum.
- Dividendenausschüttungen beliefen sich auf 1,25 Euro, ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 20 Millionen Euro läuft.
- Starke Entwicklung im Bereich Private Debt mit drei neuen Finanzierungen für den Mittelstand im ersten Halbjahr 2025.
- DBAG investiert in die Finanzierungsplattform FinMatch, was die sechste langfristige Beteiligung darstellt, und stärkt damit ihre strategische Position im Markt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2025, telefonische Analystenkonferenz, bei Dt. Beteiligungs AG ist am 07.08.2025.
Der Kurs von Dt. Beteiligungs AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,175EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.016,01PKT (-1,00 %).
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.