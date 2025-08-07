33 0 Kommentare Dt. Beteiligungs AG: Prognoseanpassung nach durchwachsenem Halbjahr

Die Deutsche Beteiligungs AG zeigt im ersten Halbjahr 2025 eine gemischte Bilanz: Während das Bruttoergebnis bei 20 Millionen Euro liegt, wird für das Gesamtjahr ein höheres Ergebnis erwartet. Der NAV pro Aktie sank leicht, doch die Dividendenausschüttungen und ein laufendes Aktienrückkaufprogramm unterstreichen das Engagement der DBAG. Besonders im Bereich Private Debt konnte das Unternehmen mit neuen Finanzierungen punkten. Die strategische Investition in FinMatch festigt zudem die Marktstellung der DBAG.

