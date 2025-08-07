DAX-FLASH
Dax versucht sich erneut an 24.000 Punkten
- Dax will 24.000 Punkte überschreiten, bleibt aber knapp.
- Prognose: Dax steigt um 0,3% auf 23.980 Punkte.
- Quartalsbilanzen von Dax-Konzernen beeinflussen Markt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch am Donnerstag dürfte der Leitindex Dax den Sprung über die runde Marke von 24.000 Punkten versuchen. An den vergangenen beiden Tagen war der Index knapp daran gescheitert. Ob es gelingt, dürfte auch von der Aufnahme einer Reihe von Quartalsbilanzen von Dax-Konzernen durch die Investoren abhängen.
Etwa zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels taxierte der Broker IG Markets den Dax 0,3 Prozent höher auf 23.980 Punkte. Auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Morgen etwas höher prognostiziert.
In die Bücher schauen lassen sich unter anderen die Dax-Schwergewichte Allianz , Siemens und Deutsche Telekom . Hinzu kommen Rheinmetall , Merck und Henkel . Auch aus der zweiten und dritten Reihe legen etliche Unternehmen Quartalszahlen vor./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 351,8 auf Lang & Schwarz (06. August 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +2,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,20 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 81,13 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.106,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.880,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +6,12 %/+27,01 % bedeutet.
Um Pivotpunkte (Pivot Points) zu berechnen, benötigt man den höchsten (High), niedrigsten (Low) und Schlusskurs (Close) des vorherigen Tages. Der Pivotpunkt (PP) wird dann wie folgt ermittelt: PP = (High + Low + Close) / 3. Zusätzlich zu diesem zentralen Pivotpunkt können weitere Unterstützungs- (S1, S2, S3) und Widerstandsniveaus (R1, R2, R3) berechnet werden, um mögliche Kursumkehrpunkte zu identifizieren.
Hier sind die Formeln zur Berechnung der zusätzlichen Pivot-Punkte:
R1 = (2 * PP) - Low: (Erster Widerstand)
R2 = PP + (High - Low): (Zweiter Widerstand)
R3 = High + 2 * (PP - Low): (Dritter Widerstand)
S1 = (2 * PP) - High: (Erste Unterstützung)
S2 = PP - (High - Low): (Zweite Unterstützung)
S3 = Low - 2 * (High - PP): (Dritte Unterstützung)
Diese Formeln basieren auf dem Standard-Pivot-Punkt-System und werden häufig im technischen Handel verwendet, um potenzielle Kursniveaus für Unterstützungen und Widerstände zu identifizieren.
Die Pivotpunkte können auch zur Bestimmung von Trendrichtungen verwendet werden. Ein Kurs über dem Pivotpunkt deutet auf einen Aufwärtstrend hin, während ein Kurs unter dem Pivotpunkt auf einen Abwärtstrend hindeuten kann.
