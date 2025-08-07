    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    Dax versucht sich erneut an 24.000 Punkten

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax will 24.000 Punkte überschreiten, bleibt aber knapp.
    • Prognose: Dax steigt um 0,3% auf 23.980 Punkte.
    • Quartalsbilanzen von Dax-Konzernen beeinflussen Markt.
    DAX-FLASH - Dax versucht sich erneut an 24.000 Punkten
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch am Donnerstag dürfte der Leitindex Dax den Sprung über die runde Marke von 24.000 Punkten versuchen. An den vergangenen beiden Tagen war der Index knapp daran gescheitert. Ob es gelingt, dürfte auch von der Aufnahme einer Reihe von Quartalsbilanzen von Dax-Konzernen durch die Investoren abhängen.

    Etwa zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels taxierte der Broker IG Markets den Dax 0,3 Prozent höher auf 23.980 Punkte. Auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Morgen etwas höher prognostiziert.

    In die Bücher schauen lassen sich unter anderen die Dax-Schwergewichte Allianz , Siemens und Deutsche Telekom . Hinzu kommen Rheinmetall , Merck und Henkel . Auch aus der zweiten und dritten Reihe legen etliche Unternehmen Quartalszahlen vor./bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 351,8 auf Lang & Schwarz (06. August 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +2,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 81,13 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.106,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.880,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +6,12 %/+27,01 % bedeutet.




    dpa-AFX
