Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ã¶ffentlichen Banken in Deutschland bringen ein neues Finanzierungsmodell fÃ¼r Stadtwerke ins Spiel. "Wir empfehlen, dass man den Kommunen zusÃ¤tzliche VerschuldungsspielrÃ¤ume ermÃ¶glicht, wenn sie mit den aufgenommenen Mitteln gezielt das Eigenkapital der Stadtwerke stÃ¤rken", sagte Iris Bethge-KrauÃŸ, HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin des Verbands Ã–ffentlicher Banken (VÃ–B), dem "Handelsblatt". Der VÃ–B vertritt unter anderem Landes- und FÃ¶rderbanken.



Auf viele Stadtwerke kommt aufgrund der Energiewende ein enormer Investitionsbedarf zu. "Aber einige Stadtwerke haben aufgrund der angestiegenen Verschuldungsgrade aktuell Schwierigkeiten, in ausreichendem Umfang weitere Bankkredite zu erhalten", warnt Bethge-KrauÃŸ.



In einem Positionspapier, Ã¼ber das das "Handelsblatt" berichtet, spricht der Verband von einer "kreditfinanzierten StÃ¤rkung des Eigenkapitals der investierenden kommunalen Versorgungsunternehmen". Dazu sollen StÃ¤dte und Gemeinden das Recht erhalten, "unabhÃ¤ngig von der LeistungsfÃ¤higkeit der Kommune Kommunalkredite zweckgebunden" aufzunehmen und in Eigenkapital umzuwandeln. "Das wÃ¼rde die VerschuldungsmÃ¶glichkeiten der kommunalen Versorgungsunternehmen erweitern und so zusÃ¤tzliche KreditspielrÃ¤ume erÃ¶ffnen", sagte Bethge-KrauÃŸ.



