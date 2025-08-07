All for One Group: SAP-Markt stark trotz temporärer Herausforderungen
Trotz Herausforderungen zeigt sich das Unternehmen mit einem leichten Umsatzplus und stabilen Erlösen gut aufgestellt für die Zukunft.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Umsatz im 9-Monatszeitraum 2024/25 stieg leicht auf 380,4 Mio. EUR, während das EBIT vor M&A-Effekten um 15% auf 17,5 Mio. EUR sank
- Geopolitische Unsicherheiten führten zu Verzögerungen bei Projektstarts und geringeren Neuabschlüssen bei ERP-Migrationen
- Anteil wiederkehrender Erlöse bleibt stabil bei 52% des Gesamtumsatzes
- Strategische Ausrichtung auf Internationalisierung und Wachstum mit neuem Operating Model und Ausbau des globalen Liefermodells
- Bestätigung der angepassten Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 mit erwarteten Umsatzerlösen von 505 bis 520 Mio. EUR
- Mittelfristiger Ausblick: EBIT-Marge vor M&A-Effekten soll erst im Geschäftsjahr 2026/27 die Schwelle von 8% überschreiten.
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei All for One Group ist am 07.08.2025.
Der Kurs von All for One Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 49,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,10 % im
Plus.
+0,10 %
+0,20 %
+2,72 %
-13,62 %
+1,44 %
-1,60 %
+5,70 %
-6,26 %
+120,99 %
ISIN:DE0005110001WKN:511000
