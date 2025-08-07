    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLEG Immobilien AktievorwärtsNachrichten zu LEG Immobilien
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    LEG Immobilien wird nach Gewinnplus zuversichtlicher für Gesamtjahr

    Für Sie zusammengefasst
    • LEG profitiert von starker Wohnraumnachfrage.
    • Gewinnprognose auf 215-225 Mio. Euro angehoben.
    • Operatives Ergebnis im Q2 um 5,2% auf 64,3 Mio. Euro.
    LEG Immobilien wird nach Gewinnplus zuversichtlicher für Gesamtjahr
    Foto: Maja Hitij - dpa

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern LEG hat im zweiten Quartal von einer weiterhin starken Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsgebieten und der BCP-Übernahme profitiert. Für das Gesamtjahr wird das Unternehmen zuversichtlicher und erwartet nun das obere Ende der Gewinnspanne. Die für das Unternehmen wesentliche Ergebniskennziffer AFFO (Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit bereinigt um aktivierte Investitionen) soll nun 215 bis 225 Millionen Euro erreichen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Zuvor war das Unternehmen im schlechtesten Fall von 205 Millionen ausgegangen. Im zweiten Quartal legte das operative Ergebnis im Jahresvergleich um 5,2 Prozent auf 64,3 Millionen Euro zu.

    Die Nettokaltmiete wuchs im Quartal um 6,8 Prozent auf 228,3 Millionen Euro. Die Mieteinnahmen auf vergleichbarer Fläche stiegen von 6,72 Euro pro Quadratmeter im Vorjahr auf 6,93 Euro. Unter dem Strich erwirtschaftete der Immobilienkonzern einen Gewinn von knapp 205 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte der Konzern noch wegen einer Abwertung des Immobilienportfolios einen Verlust von gut 143 Millionen gemacht./mne/jha/

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu LEG Immobilien!
    Short
    77,03€
    Basispreis
    0,53
    Ask
    × 12,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    66,10€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 11,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    LEG Immobilien

    +0,84 %
    +2,84 %
    -1,34 %
    -5,69 %
    -11,79 %
    -18,83 %
    -39,23 %
    +11,09 %
    +70,06 %
    ISIN:DE000LEG1110WKN:LEG111

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LEG Immobilien Aktie

    Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 71,55 auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LEG Immobilien Aktie um +2,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 5,37 Mrd..

    LEG Immobilien zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 89,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von +23,57 %/+45,78 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu LEG Immobilien - LEG111 - DE000LEG1110

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über LEG Immobilien. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    LEG Immobilien wird nach Gewinnplus zuversichtlicher für Gesamtjahr Der Immobilienkonzern LEG hat im zweiten Quartal von einer weiterhin starken Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsgebieten und der BCP-Übernahme profitiert. Für das Gesamtjahr wird das Unternehmen zuversichtlicher und erwartet nun das obere Ende …