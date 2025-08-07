LEG Immobilien wird nach Gewinnplus zuversichtlicher für Gesamtjahr
- LEG profitiert von starker Wohnraumnachfrage.
- Gewinnprognose auf 215-225 Mio. Euro angehoben.
- Operatives Ergebnis im Q2 um 5,2% auf 64,3 Mio. Euro.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern LEG hat im zweiten Quartal von einer weiterhin starken Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsgebieten und der BCP-Übernahme profitiert. Für das Gesamtjahr wird das Unternehmen zuversichtlicher und erwartet nun das obere Ende der Gewinnspanne. Die für das Unternehmen wesentliche Ergebniskennziffer AFFO (Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit bereinigt um aktivierte Investitionen) soll nun 215 bis 225 Millionen Euro erreichen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Zuvor war das Unternehmen im schlechtesten Fall von 205 Millionen ausgegangen. Im zweiten Quartal legte das operative Ergebnis im Jahresvergleich um 5,2 Prozent auf 64,3 Millionen Euro zu.
Die Nettokaltmiete wuchs im Quartal um 6,8 Prozent auf 228,3 Millionen Euro. Die Mieteinnahmen auf vergleichbarer Fläche stiegen von 6,72 Euro pro Quadratmeter im Vorjahr auf 6,93 Euro. Unter dem Strich erwirtschaftete der Immobilienkonzern einen Gewinn von knapp 205 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte der Konzern noch wegen einer Abwertung des Immobilienportfolios einen Verlust von gut 143 Millionen gemacht./mne/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LEG Immobilien Aktie
Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 71,55 auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LEG Immobilien Aktie um +2,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,34 %.
Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 5,37 Mrd..
LEG Immobilien zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 89,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von +23,57 %/+45,78 % bedeutet.
Die Tagesordnung der HV ging ja durch, aber es gab doch einige Unzufriedenheit vieler Aktionäre besonders mit Bezug zu
den neuen überhöhten Vorstandsbezügen (mehr als 30% Gegenstimmen)
und zu den weniger konservativen Verschuldungsinstrumenten (mehr als 20% dagegen).
Bsp
Discount 70 2025/12
Max Rendite in % p.a. 11,38% p.a.
Seitwärtsrendite in % 10,43%
Seitwärtsrendite p.a. 11,38% p.a.
Abstand zum Cap Absolut -6,24 EUR
Abstand zum Cap in % -8,18%
Letzter Bewertungstag 19.12.2025
Zahltag 30.12.2025
Fälligkeitsdatum 30.12.2025
Cap 70,00 EUR
https://www.dzbank-wertpapiere.de/product/detail/index/sin/41321927
LEG Immobilien SE 3,875% 25/35
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Schuldtitel
ISIN: DE000A383YA0
Details
https://www.eqs-news.com/de/news/directors-dealings/leg-immobilien-se-michael-zimmer-kauf/2206491
Details zur Anleihe, Min. 100.000 €
https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe/de000a383ya0-leg-immobilien-se-3-875-25-35