Schwacher Dollar
Umsatz- und Ergebniseinbußen für Merck - Nochmals neue Ziele
- Dollar-Schwäche drückt Merck-Umsatz auf 5,26 Mrd.
- Operatives Ergebnis sinkt um drei Prozent im Q2.
- Jahresziele nach unten korrigiert, aber optimistisch.
DARMSTADT (dpa-AFX) - Die Dollar-Schwäche hat beim Darmstädter Merck-Konzern für ein unerwartet schwaches zweites Quartal gesorgt. Der Umsatz ging um knapp zwei Prozent auf 5,26 Milliarden Euro zurück, sei aber abseits von Währungs- und Portfolioeffekten um etwa denselben Prozentsatz gewachsen, teilte das Dax -Unternehmen am Donnerstag mit. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) lag mit 1,46 Milliarden Euro um drei Prozent unter dem Vorjahr, hier habe das organische Plus bei knapp fünf Prozent gelegen. Analysten hatten bei beiden Kennziffern mit mehr gerechnet. Unter dem Strich erzielte Merck ein Konzernergebnis von 655 Millionen Euro, nach 605 Millionen vor einem Jahr.
Konzernchefin Belen Garijo präzisierte ein weiteres Mal ihre Ziele für das Jahr. Der Erlös soll nun bei 20,5 bis 21,7 Milliarden Euro herauskommen statt wie zuvor bei 20,9 bis 22,4 Milliarden Euro. Für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen hingegen erwartet der Vorstand nun für das Jahr 5,9 bis 6,3 (alt: 5,6 bis 6,4) Milliarden Euro und ein höheres organisches Plus als bisher. Im Mai war Merck noch bei beiden Kennziffern zurückgerudert. Das höhere Ergebnisziel begründete der Konzern unter anderem mit verbesserten Aussichten für das Laborgeschäft und einer "hohen Kostendisziplin" in allen Bereichen./tav/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 105,7 auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um -5,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,20 %.
Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 13,66 Mrd..
Merck zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 149,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 112,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 174,00EUR was eine Bandbreite von +6,16 %/+64,93 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Merck - 659990 - DE0006599905
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Merck. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Adidas mit Reebok
Deutsche Bank
BASF
SAP
Stromversorgung
Pfandbriefbank
Es gibt etliche Firmen die sich verhoben haben
https://www.t-online.de/finanzen/boerse/ticker/merck-uebernimmt-us-krebsspezialisten-springworks/0DB53800306EC242/
https://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/pharmaindustrie-merck-kgaa-kauft-us-krebsspezialisten-springworks-fuer-drei-milliarden-euro/100124437.html
https://www.boerse-online.de/nachrichten/rohstoffe/kann-der-dax-am-montag-wieder-ueberraschen-aktien-von-fraport-und-merck-im-fokus-20379065.html