    Zurich verdient operativ mehr als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Zurich steigert Gewinn um 1% auf 3,07 Mrd. USD.
    • Betriebsergebnis wächst um 6% auf Rekordwert von 4,23 Mrd.
    • Fokus auf profitables Wachstum in Kranken- und Lebensvers.
    ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Versicherer Zurich hat im ersten Halbjahr die Ergebnisse leicht gesteigert. Dies gelang trotz höherer Belastungen aus Naturkatastrophen. Wachstum vor allem im Geschäft mit Kranken- und Lebensversicherungen sowie gute Anlageergebnisse gaben Auftrieb.

    Der Gewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent auf 3,07 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Donnerstag bekannt gab. Das Betriebsergebnis nahm um sechs Prozent auf 4,23 Milliarden Dollar zu, was ein Rekord zur Jahresmitte bedeutet. Damit erreichte das im Stoxx 50 notierte Unternehmen die Vorgaben von Analysten beim Gewinn nicht ganz. Beim Betriebsergebnis wurde die Erwartung aber übertroffen.

    Im Sach- und Unfallgeschäft haben die Kalifornien-Brände vom Januar den Abschluss mitgeprägt. Dazu rechnete die Zurich mit Kosten von rund 200 Millionen Dollar. Trotz dieser Belastung verbesserte sich der Schaden-Kosten-Satz um 1,2 Punkte auf 92,4 Prozent.

    Die Zurich habe in der Schaden- und Unfallversicherung erneut profitables Wachstum verzeichnet, das durch eine vorteilhafte Preisentwicklung gestützt worden sei, wird Konzernchef Mario Greco in der Mitteilung zitiert. Und das Geschäft mit Kranken- und Lebensversicherungen sei dank der guten Nachfrage nach Vorsorgeschutzlösungen gewachsen.

    An den für 2025 bis 2027 gesetzten Zielen hält die Zurich fest. In dieser Periode soll der Gewinn je Aktie jährlich im Durchschnitt um über 9 Prozent ansteigen und die Eigenkapitalrendite zum Betriebsergebnis mindestens einen Wert von 23 Prozent erreichen./mk/rw/AWP/zb

    ISIN:CH0011075394WKN:579919

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zurich Insurance Group Aktie

    Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 617,4 auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zurich Insurance Group Aktie um +3,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance Group bezifferte sich zuletzt auf 90,54 Mrd..

    Zurich Insurance Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 34,82. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0100 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 563,60CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 490,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 642,00CHF was eine Bandbreite von -20,97 %/+3,55 % bedeutet.




