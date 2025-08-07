GEA Group: Starke Q2-Zahlen & erhöhte Prognose für 2025
GEA startet mit beeindruckenden Zahlen ins zweite Quartal 2025: Während der Auftragseingang um 1,5 % stieg, konnte das Unternehmen auch ein starkes organisches Wachstum verzeichnen. Das EBITDA legte um 8,1 % zu und die Kapitalrendite kletterte auf beeindruckende 35,3 %. Mit einer angehobenen Prognose und einem Großauftrag in Algerien setzt GEA auf weiteres Wachstum.
- GEA verzeichnete im zweiten Quartal 2025 einen Anstieg des Auftragseingangs um 1,5 Prozent auf 1.309 Mio. EUR, mit einem organischen Wachstum von 5,0 Prozent.
- Der Umsatz sank leicht um 0,9 Prozent auf 1.312 Mio. EUR, jedoch wurde ein organisches Umsatzwachstum von 1,5 Prozent erzielt.
- Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand stieg um 8,1 Prozent auf 217 Mio. EUR, die EBITDA-Marge verbesserte sich von 15,2 Prozent auf 16,5 Prozent.
- Die Kapitalrendite (ROCE) erhöhte sich auf 35,3 Prozent, was eine Steigerung von 3 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- GEA hob die Prognose für 2025 an: organisches Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent, EBITDA-Marge von 16,2 bis 16,4 Prozent und ROCE von 34 bis 38 Prozent.
- Im Juli erhielt GEA einen Großauftrag für den Bau der weltweit größten integrierten Milchfarm und Milchpulverfabrik in Algerien, mit einem Volumen zwischen 140 und 170 Millionen Euro.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht zum 30.Juni 2025, bei GEA Group ist am 07.08.2025.
Der Kurs von GEA Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 64,45EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,02 % im
Plus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 64,38EUR das entspricht einem Minus von -0,12 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.038,61PKT (+0,54 %).
