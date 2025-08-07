Lenzing: Umsatz- und Gewinnsprung trotz Zollpolitik-Hürden
Trotz internationaler Herausforderungen zeigt Lenzing AG beeindruckende finanzielle Stärke und Innovationskraft. Mit signifikanten Umsatzsteigerungen und strategischen Einsparungen setzt das Unternehmen neue Maßstäbe.
Foto: Lenzing Group
- Lenzing AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 1,34 Mrd. EUR und ein EBITDA von 268,6 Mio. EUR, was einem Anstieg von 63,3 % entspricht.
- Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich auf 15,2 Mio. EUR, trotz Belastungen durch internationale Zollmaßnahmen im zweiten Quartal.
- Das Performance-Programm der Lenzing Gruppe trägt zur Ergebnisverbesserung bei und sichert die Finanzierung bis 2027.
- Im Jahr 2024 wurden über 130 Mio. EUR an Kosteneinsparungen erzielt, und für 2025 werden Einsparungen von über 180 Mio. EUR erwartet.
- Lenzing hat ihre Kapitalstruktur gestärkt, unter anderem durch eine syndizierte Finanzierung über 545 Mio. EUR und eine neue Hybridanleihe über 500 Mio. EUR.
- Der anhaltende Zollkonflikt und die damit verbundene Unsicherheit belasten die Markterwartungen, jedoch bleibt die Nachfrage nach umweltverträglichen Fasern hoch.
