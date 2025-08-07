United Internet: Erfolgreiches 1. Halbjahr 2025 begeistert!
Die United Internet AG zeigt im ersten Halbjahr 2025 beeindruckende Wachstumszahlen. Mit einem Kundenwachstum von 290.000 und einem Umsatzplus von 4,3 % setzt das Unternehmen seinen Erfolgskurs fort. Trotz Herausforderungen bleibt die Jahresprognose stabil.
- Die United Internet AG verzeichnete im 1. Halbjahr 2025 einen Anstieg der Kundenverträge um 290.000 auf insgesamt 29,31 Millionen.
- Der Umsatz stieg um 4,3 % auf 3,232 Milliarden Euro, bereinigt um den Umsatzbeitrag des zum Verkauf stehenden Geschäftsfeldes „Energy“.
- Das EBITDA erhöhte sich um 2,0 % auf 675,6 Millionen Euro, trotz höherer Anlaufkosten beim 1&1 Mobilfunknetz.
- Das bereinigte EBIT wurde durch gestiegene Abschreibungen beeinträchtigt und belief sich auf 317,8 Millionen Euro.
- Das bereinigte Ergebnis pro Aktie (EPS) sank von 0,61 Euro auf 0,59 Euro.
- Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 wurde bestätigt, mit einem erwarteten Umsatz von ca. 6,45 Milliarden Euro und einem EBITDA von ca. 1,35 Milliarden Euro.
