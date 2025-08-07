SUESS MicroTec: Starkes Umsatzwachstum im ersten Halbjahr!

SUSS MicroTec SE verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein deutliches Umsatzwachstum auf 266,4 Mio. € durch die Umsetzung eines hohen Auftragsbestands.

Der Auftragseingang im zweiten Quartal 2025 betrug 78,7 Mio. €, wobei der Auftragsbestand zum 30. Juni 2025 auf 325,8 Mio. € sank.

Die Bruttomarge für das Gesamtjahr 2025 wird nach einer Prognoseanpassung niedriger erwartet, mit Einmalbelastungen im Segment Advanced Backend Solutions.

Der Umsatz im Segment Advanced Backend Solutions stieg um 25,1 % auf 170,1 Mio. €, während das Segment Photomask Solutions einen Umsatzanstieg von 69,5 % auf 96,3 Mio. € verzeichnete.

Das EBIT stieg im ersten Halbjahr 2025 auf 41,9 Mio. €, mit einer EBIT-Marge von 15,7 %.

Das Management bestätigt das Umsatzziel von 470 bis 510 Mio. € für das Geschäftsjahr 2025, erwartet jedoch eine schwächere Nachfrage und einen weniger profitablen Produktmix in der zweiten Jahreshälfte.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei SUESS MicroTec ist am 07.08.2025.

Der Kurs von SUESS MicroTec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 31,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,22 % im Plus.

14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 31,98EUR das entspricht einem Plus von +0,25 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.016,01PKT (-1,00 %).





