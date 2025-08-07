    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTS Group AktievorwärtsNachrichten zu STS Group
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    STS Group AG: Erfolgreiches erstes Halbjahr 2025!

    Die STS Group AG trotzt wirtschaftlichen Herausforderungen mit stabiler EBITDA-Marge und strategischen Maßnahmen, um trotz Umsatzrückgangs optimistisch in die Zukunft zu blicken.

    STS Group AG: Erfolgreiches erstes Halbjahr 2025!
    Foto: mirkomedia - 48191602
    • Konzernumsatz der STS Group AG sank im ersten Halbjahr 2025 um 6,6 % auf 143,4 Mio. EUR, hauptsächlich aufgrund geringerer Werkzeugumsätze.
    • Die EBITDA-Marge blieb trotz des Umsatzrückgangs stabil bei 7,7 %, unterstützt durch Effizienzmaßnahmen und den Hochlauf des US-Werks.
    • Das Segment Plastics verzeichnete höhere Serienumsätze, während das Segment China einen Rückgang aufgrund schwächerer Nachfrage im High-End-Nutzfahrzeugmarkt erlebte.
    • Das Eigenkapital des Konzerns verringerte sich auf 42,7 Mio. EUR, während die liquiden Mittel leicht auf 26,3 Mio. EUR anstiegen.
    • Die Nettofinanzschulden reduzierten sich um 8,7 Mio. EUR auf 40,1 Mio. EUR, hauptsächlich durch die Tilgung von Bankdarlehen.
    • Trotz Marktunsicherheiten bleibt der Vorstand optimistisch, die Jahresziele 2025 zu erreichen, mit einem erwarteten Konzernumsatz in Höhe der um Einmaleffekte bereinigten Umsätze von 2024.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei STS Group ist am 07.08.2025.

    Der Kurs von STS Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,1000EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    STS Group

    -1,27 %
    +0,64 %
    -2,48 %
    +6,08 %
    -36,69 %
    -34,58 %
    +11,90 %
    -87,12 %
    ISIN:DE000A1TNU68WKN:A1TNU6





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    STS Group AG: Erfolgreiches erstes Halbjahr 2025! Die STS Group AG trotzt wirtschaftlichen Herausforderungen mit stabiler EBITDA-Marge und strategischen Maßnahmen, um trotz Umsatzrückgangs optimistisch in die Zukunft zu blicken.