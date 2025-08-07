STS Group AG: Erfolgreiches erstes Halbjahr 2025!
Die STS Group AG trotzt wirtschaftlichen Herausforderungen mit stabiler EBITDA-Marge und strategischen Maßnahmen, um trotz Umsatzrückgangs optimistisch in die Zukunft zu blicken.
- Konzernumsatz der STS Group AG sank im ersten Halbjahr 2025 um 6,6 % auf 143,4 Mio. EUR, hauptsächlich aufgrund geringerer Werkzeugumsätze.
- Die EBITDA-Marge blieb trotz des Umsatzrückgangs stabil bei 7,7 %, unterstützt durch Effizienzmaßnahmen und den Hochlauf des US-Werks.
- Das Segment Plastics verzeichnete höhere Serienumsätze, während das Segment China einen Rückgang aufgrund schwächerer Nachfrage im High-End-Nutzfahrzeugmarkt erlebte.
- Das Eigenkapital des Konzerns verringerte sich auf 42,7 Mio. EUR, während die liquiden Mittel leicht auf 26,3 Mio. EUR anstiegen.
- Die Nettofinanzschulden reduzierten sich um 8,7 Mio. EUR auf 40,1 Mio. EUR, hauptsächlich durch die Tilgung von Bankdarlehen.
- Trotz Marktunsicherheiten bleibt der Vorstand optimistisch, die Jahresziele 2025 zu erreichen, mit einem erwarteten Konzernumsatz in Höhe der um Einmaleffekte bereinigten Umsätze von 2024.
