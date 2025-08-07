Scout24 beeindruckt mit Q2-Ergebnissen: EUR/USD-Prognose für 2025 erhöht!
Scout24 beeindruckt mit zweistelligem Umsatzwachstum und steigender Profitabilität. Innovative Produkte und effiziente Integration treiben den Erfolg voran. Starke Kennzahlen und optimistische Prognosen untermauern den Erfolgskurs.
- Scout24 verzeichnete im zweiten Quartal 2025 ein anhaltendes zweistelliges Umsatzwachstum von 15,1 %, mit einem Anstieg der Umsätze im ersten Halbjahr um 15,5 %.
- Das innovative Produktportfolio von Scout24 fördert starkes Kundenwachstum in beiden Segmenten, Professional und Private.
- Die operative Effizienz und Integration von Akquisitionen führten zu einer Steigerung der Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, trotz erhöhter operativer Kosten.
- Das Ergebnis je Aktie (EPS) stieg im ersten Halbjahr um 22,3 %, während das bereinigte EPS um 20,8 % zulegte.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde angehoben, mit einem erwarteten Umsatzwachstum von 14-15 % und einer steigenden EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit um bis zu 70 Basispunkte.
- Der Free Cashflow stieg im ersten Halbjahr 2025 um 14,5 % auf 118,1 Mio. EUR, unterstützt durch starke Umsatz- und EBITDA-Entwicklung.
Der Kurs von EUR/USD lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,16650USD und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,09 % im
Plus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,16750USD das entspricht einem Plus von +0,09 % seit der Veröffentlichung.
ISIN:EU0009652759WKN:965275
