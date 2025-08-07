    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZurich Insurance Group AktievorwärtsNachrichten zu Zurich Insurance Group
    Zurich verdient im ersten Halbjahr trotz Kalifornien-Bränden mehr

    Für Sie zusammengefasst
    • Gewinn von Zurich steigt auf 3,1 Mrd. USD.
    • Betriebsergebnis erreicht Rekordwert von 4,2 Mrd. USD.
    • Preiserhöhungen und gute Lebensversicherungsnachfrage.
    Zurich verdient im ersten Halbjahr trotz Kalifornien-Bränden mehr
    ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Versicherer Zurich hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr trotz höherer Katastrophenschäden leicht gesteigert. Der Überschuss stieg um ein Prozent auf knapp 3,1 Milliarden US-Dollar (2,7 Mrd Euro), wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Das Betriebsergebnis wuchs um 6 Prozent auf 4,2 Milliarden Dollar und erreichte damit einen Rekordwert. Damit verfehlte die Zurich die Erwartungen von Analysten beim Gewinn knapp. Das Betriebsergebnis fiel hingegen höher aus als erwartet.

    Im Schaden- und Unfallgeschäft lasteten die schweren Waldbrände in Kalifornien vom Januar auf dem Ergebnis. Der Versicherer rechnet mit einer Belastung von rund 200 Millionen Dollar. Trotzdem zehrten Schäden, Verwaltung und Vertrieb im ersten Halbjahr einen geringeren Anteil der Einnahmen auf: Der Schaden-Kosten-Satz sank um 1,2 Prozentpunkte auf 92,4 Prozent.

    Preiserhöhungen bei den Kunden hätten diese Entwicklung gestützt, erklärte Konzernchef Mario Greco. Die Lebensversicherung habe zudem von einer guten Nachfrage profitiert.

    An seinen für 2025 bis 2027 gesetzten Zielen hält Greco fest. So soll der Gewinn je Aktie im jährlichen Durchschnitt um mehr als 9 Prozent steigen und die Eigenkapitalrendite zum Betriebsergebnis mindestens einen Wert von 23 Prozent erreichen./mk/rw/AWP/stw/mis

    Zurich Insurance Group

    ISIN:CH0011075394WKN:579919

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zurich Insurance Group Aktie

    Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 617 auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zurich Insurance Group Aktie um +3,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance Group bezifferte sich zuletzt auf 90,54 Mrd..

    Zurich Insurance Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 34,82. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0100 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 563,60CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 490,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 642,00CHF was eine Bandbreite von -20,97 %/+3,55 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
