United-Internet-Tochter Ionos erhöht erneut Ergebnisziel für 2025
- Ionos erwartet 2025 Ebitda-Wachstum von 17%.
- Umsatz im Kerngeschäft soll um 8% steigen.
- AdTech-Sparte bleibt stabil, Umsatz bei 400 Mio. Euro.
KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX) - Der Internetdienstleister Ionos wird noch einmal zuversichtlicher für das laufende Jahr. Für 2025 werde nun ein Wachstum des um Sondereffekte bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um etwa 17 Prozent auf rund 530 Millionen Euro erwartet, wie die Tochter von United Internet am Donnerstag mitteilte. Das ist etwas mehr, als Analysten auf ihren Zetteln haben. Zuletzt waren 520 Millionen Euro im Plan. Im ersten Halbjahr legte der operative Gewinn (bereinigtes Ebitda) im Jahresvergleich um gut 23 Prozent auf knapp 269 Millionen Euro zu.
Die Prognose für das Kerngeschäft - dem Segment Digital Solutions & Cloud - bestätigte das Unternehmen. Demnach soll der um Währungseffekte bereinigte Umsatz 2025 weiterhin um circa 8 Prozent wachsen, nach 1,25 Milliarden Euro im Vorjahr. Die bereinigte Marge auf Basis des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll von 32,9 auf rund 35 Prozent steigen.
Die Sparte bietet Tools und Anwendungen für Webhosting sowie E-Commerce-Lösungen, wie etwa einen Homepage-Baukasten an. Zudem liegt ein Fokus auf der Modernisierung von IT-Infrastruktur der Kunden.
Für die kleinere Sparte AdTech rund um digitale Werbung und Domain-Handel erwartet das Unternehmen, dass die Erlöse in der zweiten Jahreshälfte in etwa den Vorjahreswert erreichen. Insgesamt soll der Umsatz im Gesamtjahr weiterhin rund 400 Millionen Euro betragen. Auch mittelfristig dürfte sich die Produktumstellung positiv auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Segments auswirken, hieß es.
Im abgelaufenen ersten Halbjahr kletterte der Konzernerlös um gut 19 Prozent auf 895 Millionen Euro./mne/zb/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie
Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 25,28 auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um -3,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,39 %.
Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 5,52 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -31,78 %/+16,23 % bedeutet.
Diese Überarbeitung hebt die laufenden Ausführungsrisiken bei der Einführung des Mobilfunknetzes von 1&1 hervor und verstärkt die vorsichtigere Haltung zu United Internet.
Positiv zu vermerken sei, dass die Herabstufung der EBITDA-Prognose von 1&1 für 2025 United Internet taktisch zugute kommen könnte, indem sie einen niedrigeren Squeeze-Out-Preis in naher Zukunft rechtfertigt…
Hätte ich UI behalten, hätte ich die Dividende mitnehmen können und der Kurs ist jetzt höher als mein Verkaufskurs.
kostenloser Werbe-Newsletter des GeVestor-Verlags DR. SIEGERTS DIVIDENDEN-TELEGRAMM vom 13.05.2025 - 08:25:
United Internet-Aktie: Prognose leicht angehoben
Liebe Leserin, lieber Leser,
der Kurs der United Internet-Aktie ist im heutigen Vormittagshandel nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen deutlich um rund 9 Prozent geklettert und notiert aktuell bei knapp 23 Euro (Stand: 12. Mai 2025, ca. 11 Uhr). Bisher läuft es im Börsenjahr 2025 sehr gut, das Papier hat seit Anfang Januar fast 50 Prozent zugelegt.
Insgesamt hat der Konzern mit Sitz in Montabaur sehr ordentliche Zahlen präsentiert. Beim Auftaktquartal hat vor allem die Dienstleister-Tochter Ionos überzeugt, die Kosten für den Netzausbau von 1&1 sind hingegen nochmal gestiegen. Mit den Zahlen für Q1 im Rücken hat das Unternehmen die Prognose für 2025 zum Teil angehoben.
United Internet mit gutem Start in das Geschäftsjahr 2025
Mit rund 1,63 Milliarden Euro ist der Umsatz im Auftaktquartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,2 Prozent gestiegen. Gleichzeitig landete das bereinigte EBITDA mit rund 343 Millionen Euro in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Deutlich höhere Kosten für den Netzausbau der Tochter 1&1 haben hier ein besseres Ergebnis verhindert.
Dank der starken Geschäfte bei der Dienstleister-Tochter Ionos konnte sich das erste Quartal von United Internet unterm Strich jedoch sehen lassen. Für das Gesamtjahr bedeutet das: Der Konzern erwartet weiterhin ein bereinigtes EBITDA von 1,35 Milliarden Euro (nach 1,295 Milliarden Euro im Vorjahr). Der Umsatz soll hingegen nun bei 6,45 statt der bisher angepeilten 6,4 Milliarden Euro landen.
United Internet-Aktie: Aufschwung in 2025
Auf der einen Seite sind das stagnierende EBITDA sowie die höheren Kosten durch den Netzausbau kein gutes Zeichen und belasten United Internet im Hinblick auf das Gesamtjahr. Auf der anderen Seite konnte die Tochter Ionos im Auftaktquartal deutlich zulegen. Die erhöhte Umsatzprognose – wenn auch nur leicht – ist ein positives Signal für Anleger.
Bei der United Internet-Aktie stimmt der Trend in 2025. Und auch nach den guten Zahlen für Q1 ist das Papier deutlich geklettert. Ob es für das Papier in den kommenden Quartalen so weitergehen kann, bleibt allerdings offen. Dank der starken Entwicklung der Tochter Ionos sind hier in jedem Fall Chancen vorhanden.