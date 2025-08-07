Deutsche Beteiligungs AG mit Gewinnrückgang
- DBAG verdient nur 8,2 Mio. Euro im ersten Halbjahr.
- Nettovermögenswert je Aktie sinkt auf 35,21 Euro.
- Jahresausblick für 2025 auf 625-665 Mio. Euro gesenkt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die weiter eher träge Konjunktur hat die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) im ersten Halbjahr belastet. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen laut einer Mitteilung vom Donnerstag 8,2 Millionen Euro, nachdem vor einem Jahr noch ein Überschuss von 31,7 Millionen erzielt worden war. Der Nettovermögenswert je Aktie (NAV) fiel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 35,78 auf 35,21 Euro. Wegen der schwierigen allgemeinen Wirtschaftslage hatte die Beteiligungsgesellschaft ihren Jahresausblick hierfür bereits Mitte Juli gesenkt und erwartet seither für 2025 einen NAV zwischen 35 und 38 Euro. Insgesamt soll es damit nun auf einen Nettovermögenswert von 625 bis 665 Millionen Euro hinaus laufen.
Das Geschäft von DBAG besteht aus zwei Bereichen: Zum einen investiert sie in mittelständische Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Industriebranche in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie seit 2020 Italien. Zum anderen bietet die Gesellschaft Fondsberatung an. In diesem Bereich fiel das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Firmenwerte (Ebita) in den sechs Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um ein Fünftel auf 7,1 Millionen Euro. Für 2025 stehen hier seit Mitte Juli 10 bis 15 Millionen Euro im Plan./mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dt. Beteiligungs AG Aktie
Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 24,20 auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dt. Beteiligungs AG Aktie um -2,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Dt. Beteiligungs AG bezifferte sich zuletzt auf 450,38 Mio..
Dt. Beteiligungs AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +48,45 %/+97,94 % bedeutet.
