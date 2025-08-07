    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk
    Novo Nordisk: Umsatzwachstum schwächelt – Konkurrenzdruck steigt!

    Foto: Novo Nordisk A/S

    Novo Nordisk, der dänische Pharmakonzern, hat im zweiten Quartal 2024 einen Umsatz von 76,86 Milliarden dänischen Kronen (11,92 Milliarden US-Dollar) erzielt, was einem Anstieg von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies stellt jedoch das schwächste Wachstum seit vier Jahren dar. Der Gewinn fiel mit 26,5 Milliarden Kronen knapp unter die Erwartungen der Analysten. Besonders im Fokus steht das Abnehmmedikament Wegovy, dessen Umsatz um 67 Prozent auf 19,53 Milliarden Kronen stieg, jedoch hinter den Analystenschätzungen zurückblieb.

    Novo Nordisk sieht sich zunehmendem Druck auf dem US-Markt ausgesetzt, wo Nachahmerprodukte von Wegovy und Ozempic trotz behördlicher Einschränkungen auf dem Vormarsch sind. Zudem gewinnt Eli Lilly mit seinem Konkurrenzprodukt Zepbound Marktanteile. Der scheidende CEO Lars Fruergaard Jorgensen betonte, dass das Unternehmen Maßnahmen ergreift, um die Effizienz zu steigern und gleichzeitig in zukünftiges Wachstum zu investieren.

    Vor wenigen Tagen senkte Novo Nordisk seine Jahresprognose zum zweiten Mal in diesem Jahr und kündigte mit Maziar Mike Doustdar einen neuen CEO an. Der Ausblick für 2025 wurde von 13 bis 21 Prozent auf 8 bis 14 Prozent Umsatzwachstum reduziert, während der Betriebsgewinn um 10 bis 16 Prozent steigen soll. Analysten warnen vor Margendruck aufgrund des intensiven Preiskampfes im Bereich der Gewichtsreduktionsmittel und äußern Bedenken hinsichtlich der Nachfrage im wichtigen US-Markt. Der Nettogewinn sank im Quartal auf 195,2 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

    Die Aktie von Novo Nordisk hat in den letzten zwölf Monaten um 64 Prozent an Wert verloren. Seit ihrem Höchststand im Juni 2024 hat das Unternehmen über 400 Milliarden US-Dollar an Börsenwert eingebüßt und seine Position als wertvollstes Unternehmen Europas verloren. Die UBS hat die Aktie von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 600 auf 340 dänische Kronen gesenkt, während Analysten von JPMorgan weiterhin optimistisch bleiben und die langfristigen Aussichten für die GLP-1-Diabetes- und Abnehmmedikamente im Blick behalten.

    Insgesamt steht Novo Nordisk vor großen Herausforderungen, insbesondere durch die wachsende Konkurrenz und die Unsicherheiten im Markt für Gewichtsreduktionsmittel.



    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 39,18EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.



