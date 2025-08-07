Deutz: Umsatzboom & Auftragsflut trotzen Markt-Herausforderungen
DEUTZ AG startet kraftvoll ins Jahr 2025 und zeigt beeindruckende Wachstumszahlen. Mit einem Umsatzplus von 15 % und einem Auftragszuwachs von 30,7 % setzt das Unternehmen neue Maßstäbe. Dank der erfolgreichen Portfoliostrategie und dem Kostenprogramm „Future Fit“ ist DEUTZ bestens aufgestellt. Wichtige Übernahmen wie Blue Star Power Systems und HJS Emission Technology erweitern das Marktpotenzial. Für 2025 peilt DEUTZ einen Umsatz von bis zu 2,3 Mrd. € an, gestützt durch eine leichte Markterholung.
- DEUTZ AG verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 15 % auf über 1 Mrd. € und einen Anstieg des Auftragseingangs um 30,7 % auf 1.034,1 Mio. €.
- Das bereinigte Ergebnis (EBIT vor Sondereffekten) beträgt 47,1 Mio. €, wobei die bereinigte EBIT-Rendite bei 4,7 % liegt.
- DEUTZ profitiert von der erfolgreichen Umsetzung der Portfoliostrategie und Einsparungen durch das Kostenprogramm „Future Fit“, das bis Ende 2026 jährlich 50 Mio. € einsparen soll.
- Wichtige Übernahmen, darunter Blue Star Power Systems und HJS Emission Technology, stärken das Portfolio und eröffnen neue Marktpotenziale.
- Für das Gesamtjahr 2025 erwartet DEUTZ einen Umsatz zwischen 2,1 und 2,3 Mrd. € sowie eine bereinigte EBIT-Rendite zwischen 5,0 % und 6,0 %.
- Der Free Cashflow vor M&A soll im mittleren zweistelligen Millionen-€-Bereich liegen, basierend auf einer leichten Markterholung im zweiten Halbjahr und der Einigung im Zollkonflikt zwischen der EU und den USA.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Deutz ist am 07.08.2025.
Der Kurs von Deutz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,4925EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,23 % im Plus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,5825EUR das entspricht einem Plus von +1,20 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.016,01PKT (-1,00 %).
