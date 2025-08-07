205 0 Kommentare Deutz: Umsatzboom & Auftragsflut trotzen Markt-Herausforderungen

DEUTZ AG startet kraftvoll ins Jahr 2025 und zeigt beeindruckende Wachstumszahlen. Mit einem Umsatzplus von 15 % und einem Auftragszuwachs von 30,7 % setzt das Unternehmen neue Maßstäbe. Dank der erfolgreichen Portfoliostrategie und dem Kostenprogramm „Future Fit“ ist DEUTZ bestens aufgestellt. Wichtige Übernahmen wie Blue Star Power Systems und HJS Emission Technology erweitern das Marktpotenzial. Für 2025 peilt DEUTZ einen Umsatz von bis zu 2,3 Mrd. € an, gestützt durch eine leichte Markterholung.

