Bayer-Aktie stürzt nach Quartalszahlen: Anleger in Sorge um Pharmasparte!

Bayer-CEO Bill Anderson bleibt trotz der Herausforderungen optimistisch und bekräftigt das Ziel, die milliardenschweren Rechtsrisiken aus US-Verfahren, insbesondere im Zusammenhang mit dem glyphosathaltigen Herbizid Roundup, bis Ende 2026 signifikant zu reduzieren. Dennoch belasten steigende Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten das Konzernergebnis, das im zweiten Quartal auf minus 199 Millionen Euro fiel. Im Rahmen eines umfassenden Konzernumbaus hat Bayer bereits 12.000 Stellen abgebaut, um die Organisation schlanker und agiler zu gestalten.

Die Bayer-Aktie hat nach der Veröffentlichung der endgültigen Quartalszahlen einen Rückgang von 4,17 Prozent auf 26,53 Euro verzeichnet. Trotz eines auf den ersten Blick stabilen Umsatzes von 10,74 Milliarden Euro im zweiten Quartal, der währungs- und portfoliobereinigt um 0,9 Prozent zulegte, zeigen die Ergebnisse in der Pharmasparte Schwächen. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) sank leicht um 0,3 Prozent auf 2,105 Milliarden Euro, während das bereinigte Ergebnis je Aktie um 30,9 Prozent auf 1,23 Euro anstieg. Analysten äußerten sich zurückhaltend, insbesondere hinsichtlich der enttäuschenden Entwicklung im Pharmabereich, die durch einen ungünstigen Produktmix und höhere Investitionen bedingt ist.

Finanziell bleibt die Lage angespannt: Die Nettofinanzverschuldung beträgt 33,274 Milliarden Euro, und der Free Cashflow ist von 575 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf nur 125 Millionen Euro gesunken. Trotz dieser Herausforderungen hat Bayer seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 angehoben und erwartet nun einen währungsbereinigten Umsatz zwischen 46 und 48 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes EBITDA von 9,7 bis 10,2 Milliarden Euro.

Allerdings warnt Finanzchef Wolfgang Nickl vor signifikanten Gegenwind durch Wechselkurse, insbesondere aufgrund der Abwertung des US-Dollars und schwächerer Währungen in Brasilien und China. Dies könnte die Umsatz- und Ergebnisentwicklung negativ beeinflussen. Die aktualisierte Prognose für 2025 sieht Erlöse zwischen 44 und 46 Milliarden Euro vor, was eine vorsichtige Anpassung darstellt.

Insgesamt bleibt die Unsicherheit am Markt hoch, und die Anleger zeigen sich verunsichert angesichts der schwächeren Ergebnisse in der Pharmasparte und der anhaltenden Rechtslasten.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 25,10EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.