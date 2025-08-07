Siemens Energy: Rekordaufträge und starke Gewinne im Windkraft-Sektor!

Die Finanzchefin Maria Ferraro betonte, dass die starke Performance in den USA, wo das Unternehmen etwa ein Fünftel seines Umsatzes generiert, entscheidend für das Wachstum war. Siemens Energy rechnet nun damit, das obere Ende seiner Jahresziele zu erreichen, mit einem Umsatzwachstum von 13 bis 15 Prozent und einer operativen Marge von 4 bis 6 Prozent. Analysten hatten zuvor ein Umsatzwachstum von 12,7 Prozent prognostiziert.

Siemens Energy hat im dritten Quartal 2023 beeindruckende Ergebnisse erzielt, die auf starke Auftragseingänge in der Windkraft- und Gasturbinenbranche zurückzuführen sind. Der Nettogewinn des Unternehmens belief sich auf 697 Millionen Euro, während der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahr um 65 Prozent auf 16,6 Milliarden Euro anstieg. Diese positive Entwicklung wurde insbesondere durch zwei Großprojekte im Bereich Offshore-Windkraft in der Ostsee und eine anhaltend hohe Nachfrage nach Gasturbinen in den USA unterstützt. Trotz der Herausforderungen durch Importzölle in Höhe von 100 Millionen Euro, die das Unternehmen belasteten, konnte Siemens Energy seine globale Präsenz als stabilisierenden Faktor hervorheben.

CEO Christian Bruch kündigte an, dass das Unternehmen früher als erwartet zur Dividendenzahlung zurückkehren könnte, nachdem staatliche Ausschüttungsbeschränkungen aufgehoben wurden. Dies folgt auf die erfolgreiche Rückführung eines 11-Milliarden-Euro-Rettungspakets durch eigene Mittel, nachdem das Unternehmen im Jahr 2022 aufgrund technischer Probleme bei der Tochtergesellschaft Gamesa in Schwierigkeiten geraten war.

Trotz der positiven Nachrichten reagierten die Anleger zunächst verhalten, und die Aktie fiel zeitweise um 2,7 Prozent. Analysten wie Supriya Subramanian von UBS lobten den starken Auftragseingang, bewerteten die Gesamtzahlen jedoch als gemischt. JPMorgan-Analyst Akash Gupta hob hervor, dass der Auftragseingang 1 bis 18 Prozent über den Konsensschätzungen lag, was vor allem auf die Entwicklung bei Gamesa zurückzuführen sei.

Insgesamt bleibt Siemens Energy mit einem Rekordauftragsbestand von 136 Milliarden Euro gut positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien und innovativen Technologien zu profitieren. Die Aktie zeigte im vorbörslichen Handel einen Kursanstieg und nähert sich ihrem Rekordhoch, was das Vertrauen der Anleger in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens widerspiegelt.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 99,78EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.