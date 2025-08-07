Instone Real Estate: Schnelles Wachstum & 2025-Ziele bestätigt!
Die Instone Group navigiert geschickt durch das herausfordernde Jahr 2025. Trotz eines planmäßigen Rückgangs der Umsatzerlöse zeigt das Unternehmen beeindruckende Fortschritte im Einzelvertrieb. Mit der Akquisition neuer Grundstücke und der Verlängerung von Vorstandsverträgen setzt Instone auf Stabilität und Expansion.
- Instone Group verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 bereinigte Umsatzerlöse von 231,0 Millionen Euro, was planmäßig unter dem Vorjahresniveau liegt.
- Die bereinigte Rohergebnismarge bleibt mit 25,3 Prozent auf einem hohen Niveau, obwohl eine leicht geringere Marge im zweiten Halbjahr erwartet wird.
- Verkäufe im Umfang von 96,3 Millionen Euro sind planmäßig unter dem Vorjahr, jedoch zeigt der Einzelvertrieb an private Kapitalanleger einen signifikanten Zuwachs von 58 Prozent.
- Die Instone Group hat fünf Grundstücke akquiriert oder steht kurz vor dem Abschluss, was das zukünftige Wachstum stärkt.
- Die Vorstandsverträge von Kruno Crepulja (CEO) und Andreas Gräf (COO) wurden vorzeitig verlängert, um Kontinuität zu gewährleisten.
- Die Prognose für 2025 wird bestätigt: bereinigte Umsatzerlöse von 500 bis 600 Millionen Euro, ein Nettoergebnis von 25 bis 35 Millionen Euro und Verkäufe von über 500 Millionen Euro.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2025, bei Instone Real Estate Group ist am 07.08.2025.
Der Kurs von Instone Real Estate Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,5150EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 9,5200EUR das entspricht einem Plus von +0,05 % seit der Veröffentlichung.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.