SFC Energy: Dramatischer Kurssturz nach Gewinnwarnung – Was jetzt?

Die Situation bei SFC Energy, einem Hersteller von Brennstoffzellen, hat sich in den letzten Tagen dramatisch verschlechtert. Nach einer erheblichen Gewinnwarnung, die am vergangenen Donnerstag veröffentlicht wurde, fiel die Aktie um 25 Prozent auf den tiefsten Stand seit fünf Jahren. Die Gewinnwarnung führte dazu, dass die Jahresprognose für 2025 in allen wesentlichen Bereichen nach unten korrigiert wurde. Die neue Umsatzprognose liegt nun zwischen 146,5 und 161 Millionen Euro, was etwa 10 Prozent unter der vorherigen Schätzung von 160,6 bis 180,9 Millionen Euro liegt. Auch beim operativen Ergebnis (EBITDA) wird ein Rückgang von 29 Prozent auf 13 bis 19 Millionen Euro erwartet, während die EBIT-Prognose um dramatische 58 Prozent auf nur noch 5 bis 11 Millionen Euro gesenkt wurde.

Die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal zeigen, dass SFC Energy zwar einen Umsatz von etwa 35 Millionen Euro erzielte, was einem Anstieg von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, jedoch etwa 8 Prozent unter den Erwartungen lag. Das bereinigte EBITDA fiel auf lediglich 2 Millionen Euro, was einer Marge von 6,2 Prozent entspricht, und das bereinigte EBIT von nur 0,1 Millionen Euro stellt einen dramatischen Rückgang von 97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr dar. Diese schwachen Ergebnisse sind auf geringere Verkaufszahlen, begrenzte Preistransparenz, ungünstige Wechselkurseffekte und geopolitische Unsicherheiten zurückzuführen.

Die Aussichten für das zweite Halbjahr 2025 sind ebenfalls wenig vielversprechend. SFC erwartet lediglich ein moderates Umsatzwachstum von 8 Prozent, während die Rentabilität weiter sinken soll. Das bereinigte EBITDA wird voraussichtlich um 12 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr zurückgehen, und das EBIT wird auf 3,4 Millionen Euro geschätzt, was einem Rückgang von 26 Prozent gegenüber der ersten Jahreshälfte entspricht.

In Reaktion auf diese Entwicklungen hat die Privatbank Berenberg ihre Einschätzung für SFC Energy von „Kaufen“ auf „Halten“ herabgestuft und das Kursziel von 27 Euro auf 18 Euro gesenkt. Analystin Nicole Winkler hat die EPS-Prognose für 2025 um 72 Prozent reduziert und rechnet auch für die Jahre 2026 und 2027 mit einer weiteren Schwäche. Trotz der Herausforderungen bleibt sie langfristig optimistisch, sieht jedoch kurzfristig begrenztes Aufwärtspotenzial.

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 15,90EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:38 Uhr) gehandelt.