    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPalantir AktievorwärtsNachrichten zu Palantir
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Palantir übertrifft Erwartungen: Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar im Q2!

    Palantir übertrifft Erwartungen: Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar im Q2!
    Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

    Palantir Technologies hat im zweiten Quartal 2025 einen historischen Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar erzielt und damit die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Dies ist das erste Mal, dass das Unternehmen diese Umsatzmarke überschreitet, was zu einem Anstieg der Aktie um über 4 Prozent im nachbörslichen Handel führte. Der Anstieg ist vor allem auf den Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) zurückzuführen, von dem Palantir stark profitiert. Die Nachfrage nach KI-basierten Lösungen in der Wirtschaft und im öffentlichen Sektor wächst stetig.

    Der Umsatz in den USA stieg um 68 Prozent auf 733 Millionen US-Dollar, wobei das Geschäft mit US-Unternehmen um beeindruckende 93 Prozent auf 306 Millionen US-Dollar zulegte. Im Vergleich dazu wuchs das traditionelle Regierungsgeschäft um 53 Prozent auf 426 Millionen US-Dollar. CEO Alex Karp äußerte, dass das Unternehmen eine "verrückte, effiziente Revolution" anstrebe, die eine Verzehnfachung des Umsatzes bei gleichzeitiger Reduzierung der Mitarbeiterzahl zum Ziel habe. Aktuell beschäftigt Palantir 4.100 Mitarbeiter, konkrete Entlassungspläne wurden jedoch nicht angekündigt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Palantir Technologies Inc!
    Long
    165,99€
    Basispreis
    1,27
    Ask
    × 13,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    189,12€
    Basispreis
    0,99
    Ask
    × 13,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung hebt Palantir seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 4,142 bis 4,150 Milliarden US-Dollar an, was einem Wachstum von fast 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Für das dritte Quartal wird ein Umsatz zwischen 1,083 und 1,087 Milliarden US-Dollar erwartet, was ebenfalls über den Analystenschätzungen liegt. Die operative Gewinnspanne soll bei etwa 46 Prozent liegen, und der freie Cashflow könnte bis zu 2 Milliarden US-Dollar erreichen.

    Palantirs Marktwert hat mittlerweile 379 Milliarden US-Dollar überschritten, was das Unternehmen unter die zehn wertvollsten US-Tech-Konzerne katapultiert. Analysten zeigen sich begeistert und bezeichnen Palantir als klaren Gewinner des KI-Zeitalters. Besonders hervorgehoben wird der Rule-of-40-Wert von 94 Prozent, der eine Kombination aus Umsatzwachstum und Profitabilität darstellt.

    Trotz dieser Erfolge sieht das Management Herausforderungen, insbesondere im internationalen Geschäft, wo der Umsatz um 3 Prozent zurückging. Zudem kündigte der CFO steigende Ausgaben im dritten Quartal an. Das Unternehmen konzentriert sich strategisch auf den US-Markt, wo die größten Effekte der KI-Technologien erwartet werden. In Deutschland wird die Debatte über den Einsatz von Palantirs Software bei Ermittlungsbehörden intensiver, wobei sowohl Befürworter als auch Kritiker zu Wort kommen.



    Palantir

    +3,62 %
    +15,17 %
    +33,68 %
    +59,33 %
    +564,66 %
    +1.736,47 %
    +1.745,22 %
    ISIN:US69608A1088WKN:A2QA4J

    Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,62 % und einem Kurs von 179,5USD auf Nasdaq (07. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Palantir übertrifft Erwartungen: Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar im Q2! Palantir Technologies hat im zweiten Quartal 2025 einen historischen Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar erzielt und damit die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Dies ist das erste Mal, dass das Unternehmen diese Umsatzmarke überschreitet, …