Palantir übertrifft Erwartungen: Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar im Q2!

Der Umsatz in den USA stieg um 68 Prozent auf 733 Millionen US-Dollar, wobei das Geschäft mit US-Unternehmen um beeindruckende 93 Prozent auf 306 Millionen US-Dollar zulegte. Im Vergleich dazu wuchs das traditionelle Regierungsgeschäft um 53 Prozent auf 426 Millionen US-Dollar. CEO Alex Karp äußerte, dass das Unternehmen eine "verrückte, effiziente Revolution" anstrebe, die eine Verzehnfachung des Umsatzes bei gleichzeitiger Reduzierung der Mitarbeiterzahl zum Ziel habe. Aktuell beschäftigt Palantir 4.100 Mitarbeiter, konkrete Entlassungspläne wurden jedoch nicht angekündigt.

Palantir Technologies hat im zweiten Quartal 2025 einen historischen Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar erzielt und damit die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Dies ist das erste Mal, dass das Unternehmen diese Umsatzmarke überschreitet, was zu einem Anstieg der Aktie um über 4 Prozent im nachbörslichen Handel führte. Der Anstieg ist vor allem auf den Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) zurückzuführen, von dem Palantir stark profitiert. Die Nachfrage nach KI-basierten Lösungen in der Wirtschaft und im öffentlichen Sektor wächst stetig.

Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung hebt Palantir seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 4,142 bis 4,150 Milliarden US-Dollar an, was einem Wachstum von fast 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Für das dritte Quartal wird ein Umsatz zwischen 1,083 und 1,087 Milliarden US-Dollar erwartet, was ebenfalls über den Analystenschätzungen liegt. Die operative Gewinnspanne soll bei etwa 46 Prozent liegen, und der freie Cashflow könnte bis zu 2 Milliarden US-Dollar erreichen.

Palantirs Marktwert hat mittlerweile 379 Milliarden US-Dollar überschritten, was das Unternehmen unter die zehn wertvollsten US-Tech-Konzerne katapultiert. Analysten zeigen sich begeistert und bezeichnen Palantir als klaren Gewinner des KI-Zeitalters. Besonders hervorgehoben wird der Rule-of-40-Wert von 94 Prozent, der eine Kombination aus Umsatzwachstum und Profitabilität darstellt.

Trotz dieser Erfolge sieht das Management Herausforderungen, insbesondere im internationalen Geschäft, wo der Umsatz um 3 Prozent zurückging. Zudem kündigte der CFO steigende Ausgaben im dritten Quartal an. Das Unternehmen konzentriert sich strategisch auf den US-Markt, wo die größten Effekte der KI-Technologien erwartet werden. In Deutschland wird die Debatte über den Einsatz von Palantirs Software bei Ermittlungsbehörden intensiver, wobei sowohl Befürworter als auch Kritiker zu Wort kommen.

Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,62 % und einem Kurs von 179,5USD auf Nasdaq (07. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.