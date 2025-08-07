BP überrascht mit Rekordzahlen und bahnbrechender Entdeckung in Brasilien!

Ein herausragendes Ereignis war die Entdeckung eines großen Öl- und Gasvorkommens im Bumerangue-Block vor der Küste Brasiliens, die als die bedeutendste Entdeckung seit 25 Jahren gilt. CEO Murray Auchincloss bezeichnete diese Entdeckung als strategischen Meilenstein, der BP im globalen Wettbewerb um neue Ressourcen stärken könnte. Das Unternehmen plant, in Brasilien ein großes Produktionszentrum aufzubauen, um seine Ziele im Öl- und Gasbereich zu verwirklichen.

Der britische Energiekonzern BP hat mit seinen Quartalszahlen für das zweite Quartal 2025 positiv überrascht und dabei sowohl die Analystenerwartungen übertroffen als auch bedeutende Neuigkeiten zur Rohstoffförderung präsentiert. Die BP-Aktie stieg am Dienstagmorgen um 1,93 Prozent auf 4,78 Euro. Im Zeitraum von April bis Juni erzielte BP ein bereinigtes Nettoergebnis von 2,35 Milliarden US-Dollar, was deutlich über den prognostizierten 1,81 Milliarden US-Dollar liegt. Im Vergleich zum Vorquartal, in dem das Ergebnis bei 1,38 Milliarden US-Dollar lag, zeigt dies eine signifikante Steigerung. Der operative Cashflow belief sich auf 6,27 Milliarden US-Dollar, was ebenfalls einen Anstieg darstellt.

Zusätzlich kündigte BP eine Erhöhung der Dividende auf 8,32 US-Cent je Stammaktie an, was einem Plus von 4 Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht. Zudem wurde ein neues Aktienrückkaufprogramm über 750 Millionen US-Dollar gestartet, das vor der Bekanntgabe der Q3-Ergebnisse abgeschlossen sein soll. BP bekräftigte seine langfristige Strategie, 30 bis 40 Prozent des operativen Cashflows an die Aktionäre auszuschütten.

Trotz der positiven Entwicklungen bleibt das Unternehmen auf Kostendisziplin fokussiert. Im ersten Halbjahr 2025 wurden strukturelle Kostensenkungen von 0,9 Milliarden US-Dollar realisiert, und die Nettoverbindlichkeiten sanken auf 26,04 Milliarden US-Dollar. BP plant eine umfassende Überprüfung seines Geschäftsportfolios, um die Kapitalallokation zu optimieren und sich auf wachstumsstarke Bereiche zu konzentrieren.

Für das dritte Quartal erwartet BP eine leicht rückläufige Fördermenge im Upstream-Segment, rechnet jedoch mit saisonal höheren Volumina in anderen Bereichen. Die Investitionen sollen stabil bei 14,5 Milliarden US-Dollar bleiben, während höhere Steuerzahlungen im dritten Quartal erwartet werden. Analysten sehen die Entdeckung in Brasilien als potenziellen Game-Changer für die Zukunft des Unternehmens.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 4,94EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.