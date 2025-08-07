Bastei Luebbe: Starker Start ins Geschäftsjahr 2025/2026!
Bastei Lübbe AG startet dynamisch ins Geschäftsjahr 2025/2026 mit einem soliden Umsatz und einer stabilen EBIT-Marge. Der Konzernumsatz im ersten Quartal beträgt 23 Millionen Euro, während der Digitalanteil an den Umsatzerlösen auf 38 Prozent gestiegen ist. Die Prognose für das Gesamtjahr bleibt stabil, während Bastei Lübbe als führende Verlagsgruppe in Deutschland weiter wächst.
- Bastei Lübbe AG startet planmäßig in das Geschäftsjahr 2025/2026 mit einem Konzernumsatz von 23,0 Millionen Euro im ersten Quartal.
- Das Konzern-EBIT beträgt 1,2 Millionen Euro, mit einer EBIT-Marge von 5,2 Prozent.
- Der Umsatzanteil der Community-getriebenen Geschäftsmodelle ist von 41 Prozent im Vorjahr auf 31 Prozent gesunken, während der Digitalanteil an den Umsatzerlösen auf 38 Prozent gestiegen ist.
- Im Segment „Buch“ wurde ein Umsatz von 21,4 Millionen Euro erzielt, während das Segment „Romanhefte“ einen Umsatz von 1,6 Millionen Euro verzeichnete.
- Die Prognose für das Gesamtjahr 2025/2026 bleibt unverändert, mit einem erwarteten Umsatz von 120 bis 125 Millionen Euro und einem EBIT zwischen 14,0 und 16,0 Millionen Euro.
- Bastei Lübbe AG ist eine führende unabhängige Verlagsgruppe in Deutschland, die auf Bücher, Hörbücher, eBooks und Romanhefte spezialisiert ist und einen Jahresumsatz von über 114 Millionen Euro erzielt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Bastei Luebbe ist am 07.08.2025.
Der Kurs von Bastei Luebbe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,475EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,24 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 10,450EUR das entspricht einem Minus von -0,24 % seit der Veröffentlichung.
