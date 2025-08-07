DHL überrascht mit Quartalszahlen: Aktie springt trotz Umsatzrückgang!

DHL sieht sich in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld, das durch steigende Handelsbarrieren, geopolitische Spannungen und komplexere Lieferketten geprägt ist. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat das Unternehmen bereits einen radikalen Sparkurs eingeleitet, der in Deutschland den Abbau von 8.000 Stellen umfasst, insbesondere im Briefgeschäft, das von sinkenden Volumina betroffen ist.

Der Bonner Logistikriese DHL hat am Dienstag mit seinen Quartalszahlen für das zweite Jahresviertel für Aufsehen gesorgt. Die Aktie stieg zunächst um bis zu 6 Prozent und erreichte damit die DAX-Spitze, bevor sie im Laufe des Tages wieder deutlich nachgab. Trotz eines Umsatzrückgangs von 3,9 Prozent auf 19,83 Milliarden Euro, was unter den Analystenerwartungen von 21,01 Milliarden Euro lag, konnte das Unternehmen ein operatives Ergebnis (EBIT) von 1,43 Milliarden Euro erzielen, das die Schätzungen von 1,33 Milliarden Euro übertraf.

Trotz der Unsicherheiten bestätigte DHL seine Prognose für das Jahr 2025, mit einem operativen Gewinn von mindestens 6 Milliarden Euro und einem freien Cashflow von rund 3 Milliarden Euro. CFO Melanie Kreis äußerte sich optimistisch und betonte, dass der Fokus auf Effizienzsteigerungen und Wachstumsmärkte in der aktuellen Situation von Vorteil sei. Sie rechnet jedoch mit anhaltender Volatilität in der globalen Wirtschaft, insbesondere aufgrund geopolitischer Spannungen und Handelskonflikte.

Analysten zeigen sich insgesamt positiv gegenüber den Ergebnissen. Dirk Schlamp von der DZ-Bank bezeichnete die Ergebnisresilienz von DHL als hoch und sieht das breit aufgestellte Portfolio als stabilisierend an. Er hält an seinem Kaufvotum fest und setzt ein Kursziel von 52 Euro, was ein Potenzial von 25 Prozent bedeutet. Michael Aspinall von Jefferies ist noch optimistischer und sieht ein Kursziel von 60 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von über 50 Prozent darstellt. Er erwartet, dass sich der Aufschwung in Europa in verschiedenen Bereichen des Unternehmens bemerkbar machen wird.

Insgesamt bleibt DHL trotz der Herausforderungen und des Umsatzrückgangs zuversichtlich und setzt auf eine Kombination aus Kostensenkungen und strategischen Anpassungen, um die Profitabilität zu sichern.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 39,07EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.