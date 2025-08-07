SGL Carbon: Halbjahresbilanz 2025 & Zukunftsausblick im Fokus
SGL Carbon verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatzrückgang von 15,8 %, beeinflusst durch schwache Nachfrage und Handelshemmnisse. Erste Erfolge in der Restrukturierung bieten jedoch Hoffnung.
Foto: SGL Carbon
- Umsatz von SGL Carbon im 1. Halbjahr 2025 beträgt 453,2 Mio. €, was einem Rückgang von 15,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Die Nachfrage im Halbleitergeschäft ist schwach, was die Umsatzentwicklung negativ beeinflusst.
- Die Restrukturierung des Geschäftsbereichs Carbon Fibers zeigt erste Erfolge, trotz eines Umsatzrückgangs von 15,1 %.
- Das bereinigte EBITDA des Konzerns sank um 16,2 % auf 72,5 Mio. €, während die EBITDA-Marge mit 16,0 % stabil blieb.
- Die Umsatzprognose für 2025 wurde auf einen Rückgang von 10 % bis 15 % angepasst, während die Prognose für das bereinigte EBITDA unverändert bleibt.
- Handelshemmnisse und Unsicherheiten in der Automobilindustrie belasten die Nachfrage nach SGL Carbon-Produkten.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht, Telefonkonferenz, bei SGL Carbon ist am 07.08.2025.
Der Kurs von SGL Carbon lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,4175EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,19 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,4300EUR das entspricht einem Plus von +0,37 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.016,01PKT (-1,00 %).
-4,11 %
-1,93 %
+0,14 %
-0,84 %
-39,73 %
-51,77 %
-0,70 %
-76,95 %
-83,12 %
ISIN:DE0007235301WKN:723530
