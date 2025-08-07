Infineon optimistisch: Umsatzprognose besser als erwartet – Aktie im Aufwind!

Besonders positiv entwickelte sich das Geschäft in den Bereichen Grüne Energien sowie Power & Sensor Systems, die Halbleiterkomponenten für effizientes Energiemanagement und Hochfrequenzanwendungen bereitstellen. Diese Segmente trugen zur Steigerung der Marge von 16,7 Prozent auf 18 Prozent bei. Trotz dieser positiven Entwicklungen wird für das laufende Geschäftsjahr ein leichter Umsatzrückgang auf etwa 14,6 Milliarden Euro prognostiziert, was auch auf den schwachen US-Dollar und die Zölle zurückzuführen ist. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 3 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro, während der Gewinn im fortgeführten Geschäft um 27 Prozent auf 292 Millionen Euro anstieg.

Der Halbleiterhersteller Infineon zeigt sich für das laufende Geschäftsjahr optimistischer als zuvor. CEO Jochen Hanebeck gab bekannt, dass die negativen Auswirkungen von Handelszöllen im vierten Fiskalquartal geringer ausfallen dürften als ursprünglich befürchtet. Im Mai hatte das Unternehmen eine Umsatzprognose veröffentlicht, die einen Rückgang von 10 Prozent aufgrund von Zöllen voraussagte. Diese Einschätzung wurde nun als zu pessimistisch eingestuft. Hanebeck erklärte, dass die tatsächlichen Auswirkungen im Quartal bis September weniger stark sein werden als erwartet.

Analysten zeigen sich überwiegend positiv gegenüber Infineon. UBS-Analyst Francois-Xavier Bouvignies hebt die starken Margen des Unternehmens hervor und empfiehlt den Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 44 Euro, was 25 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. Jefferies-Analyst Janardan Menon bleibt ebenfalls optimistisch und sieht ein Kursziel von 45 Euro, da die Unsicherheiten bezüglich der Zölle nachlassen und die Wachstumsaussichten sich verbessern. Im Gegensatz dazu zeigt sich DZ-Bank-Analyst Dirk Schlamp zurückhaltender und empfiehlt ein Halten der Aktie mit einem Fair Value von 34 Euro.

Die Aktien von Infineon reagierten am Dienstag schwankend auf die Quartalsbilanz, konnten jedoch letztlich um über 4 Prozent zulegen und gehören zu den Gewinnern im DAX. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 11 Prozent an Wert gewonnen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Infineon auf einem positiven Kurs ist, unterstützt durch starke Margen und eine Erholung in wichtigen Geschäftsfeldern, trotz der Herausforderungen durch den US-Dollar und Handelszölle.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 34,91EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.