Uber-Aktie: Quartalszahlen übertreffen Erwartungen – Achterbahnfahrt garantiert!

Im Bereich Mobility erzielte Uber Bruttobuchungen von 23,76 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 18 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Der Bereich Delivery, der Essenslieferungen umfasst, verzeichnete Bruttobuchungen von 21,73 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die monatlich aktiven Nutzer der Plattform stiegen um 15 Prozent auf 180 Millionen, und die Zahl der gebuchten Fahrten erreichte rund 3,3 Milliarden, was ebenfalls einen Anstieg von 18 Prozent darstellt.

Die Uber-Aktie erlebte am Mittwoch nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen eine Achterbahnfahrt. Zunächst fiel der Kurs vorbörslich, erholte sich jedoch schnell und drehte ins Plus. Uber präsentierte für das zweite Quartal einen Umsatz von 12,65 Milliarden US-Dollar, der die Erwartungen von 12,46 Milliarden US-Dollar übertraf. Der Gewinn je Aktie betrug 0,63 US-Dollar, was den Prognosen entsprach. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent, während der Nettogewinn auf 1,36 Milliarden US-Dollar anstieg, verglichen mit 1,02 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal.

Zusätzlich kündigte Uber ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 20 Milliarden US-Dollar an, was das Vertrauen der Investoren stärken könnte. Trotz dieser positiven Entwicklungen blieben die Anleger jedoch skeptisch, da sie ein noch deutlicheres Übertreffen der Erwartungen erhofften. Dies führte zu erheblichen Schwankungen der Aktienkurse. Der Markt bewertet auch die potenziellen Auswirkungen des Wachstums im Bereich Robo-Taxis auf das Unternehmen.

Parallel zu den finanziellen Ergebnissen drängt die SPD in Leipzig auf die Wiedereinführung von Mindesttarifen für Fahrdienste wie Uber. In einem Antrag im Stadtrat wird die Stadtverwaltung aufgefordert, eine rechtssichere Allgemeinverfügung zu erlassen, um die Kosten für Taxifahrten kalkulierbar zu machen und die Verfügbarkeit der Dienstleistungen zu sichern. Dies folgt einem Beispiel aus Heidelberg, wo seit August Mindestpreise für Mietwagen gelten. Die Taxibranche unterstützt die Einführung von Mindestentgelten, um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten und zu verhindern, dass große Unternehmen lokale Märkte dominieren.

Insgesamt zeigt sich, dass Uber trotz eines soliden finanziellen Ergebnisses und wachsender Nutzerzahlen vor Herausforderungen steht, sowohl in Bezug auf die Marktbedingungen als auch auf regulatorische Anforderungen.

Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 89,22USD auf NYSE (07. August 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.