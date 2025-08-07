    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBeiersdorf AktievorwärtsNachrichten zu Beiersdorf
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Beiersdorf enttäuscht: Nivea schwächelt – Umsatzprognose gesenkt!

    Beiersdorf enttäuscht: Nivea schwächelt – Umsatzprognose gesenkt!
    Foto: Beiersdorf AG

    Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat im zweiten Quartal 2025 eine unerwartete Abschwächung in seinem Hautpflegegeschäft, insbesondere bei der Kernmarke Nivea, erlebt. Das organische Umsatzwachstum betrug lediglich 0,6 Prozent, was deutlich unter den Markterwartungen von 1,7 Prozent lag. Besonders der Consumer-Bereich, der nur um 1,5 Prozent wuchs (Konsens: 3,0 Prozent), hat die Unternehmensziele gefährdet. Infolgedessen senkte Beiersdorf seine Umsatzprognose für 2025 von zuvor 4-6 Prozent auf 3-4 Prozent. Auch die EBIT-Marge fiel mit 16,1 Prozent hinter die Erwartungen zurück.

    Analysten zeigen sich besorgt über die Ungewissheit im Hautpflegemarkt und die langsame Erholung. Thomas Maul von der DZ-Bank merkt an, dass die Senkung der Wachstumsziele für den Consumer-Bereich höher ausfiel als erwartet, was die Investorenstimmung belastet. Beiersdorf plant jedoch, im zweiten Halbjahr mit neuen Produktinnovationen, darunter der Wirkstoff Epicelline für Nivea, Wachstumsimpulse zu setzen. Maul hält an seiner Kaufempfehlung für die Aktie fest, mit einem fairen Wert von 144 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von 47 Prozent bedeutet. Warburg-Analyst Jörg Philipp Frey sieht sogar ein Kursziel von 180 Euro, was über 80 Prozent Potenzial darstellt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Beiersdorf AG!
    Long
    89,39€
    Basispreis
    0,87
    Ask
    × 11,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    105,97€
    Basispreis
    0,87
    Ask
    × 11,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz dieser positiven Aussichten reagierte der Markt negativ auf die Nachrichten, und die Beiersdorf-Aktie fiel am Mittwoch um fast 8 Prozent auf 98 Euro, den niedrigsten Stand seit November 2022. Dies löste ein Verkaufssignal aus. Die Gesamtentwicklung des Unternehmens zeigt, dass im ersten Halbjahr 2025 der Umsatz nur um 0,2 Prozent auf knapp 5,2 Milliarden Euro wuchs, während das organische Wachstum bei 2,1 Prozent lag. Die Konsumentensparte stagnierte, und das Wachstum in dieser Sparte fiel im zweiten Quartal auf 1,5 Prozent.

    Zusätzlich verzeichnete die Luxusmarke La Prairie Rückgänge, während das Dermatologiegeschäft mit den Marken Eucerin und Aquaphor stabil blieb. Beiersdorf bleibt optimistisch und plant, an seinen Investitionen festzuhalten, um die Innovationspipeline für die zweite Jahreshälfte zu nutzen. Der Konzern erwartet eine Verbesserung der Geschäftslage, trotz der aktuellen Herausforderungen im Hautpflegemarkt.



    Beiersdorf

    +0,63 %
    -11,15 %
    -9,21 %
    -19,46 %
    -25,39 %
    -3,91 %
    +0,97 %
    +19,49 %
    +100,65 %
    ISIN:DE0005200000WKN:520000

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 98,28EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Beiersdorf enttäuscht: Nivea schwächelt – Umsatzprognose gesenkt! Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat im zweiten Quartal 2025 eine unerwartete Abschwächung in seinem Hautpflegegeschäft, insbesondere bei der Kernmarke Nivea, erlebt. Das organische Umsatzwachstum betrug lediglich 0,6 Prozent, was deutlich unter …