Beiersdorf enttäuscht: Nivea schwächelt – Umsatzprognose gesenkt!
Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat im zweiten Quartal 2025 eine unerwartete Abschwächung in seinem Hautpflegegeschäft, insbesondere bei der Kernmarke Nivea, erlebt. Das organische Umsatzwachstum betrug lediglich 0,6 Prozent, was deutlich unter den Markterwartungen von 1,7 Prozent lag. Besonders der Consumer-Bereich, der nur um 1,5 Prozent wuchs (Konsens: 3,0 Prozent), hat die Unternehmensziele gefährdet. Infolgedessen senkte Beiersdorf seine Umsatzprognose für 2025 von zuvor 4-6 Prozent auf 3-4 Prozent. Auch die EBIT-Marge fiel mit 16,1 Prozent hinter die Erwartungen zurück.
Analysten zeigen sich besorgt über die Ungewissheit im Hautpflegemarkt und die langsame Erholung. Thomas Maul von der DZ-Bank merkt an, dass die Senkung der Wachstumsziele für den Consumer-Bereich höher ausfiel als erwartet, was die Investorenstimmung belastet. Beiersdorf plant jedoch, im zweiten Halbjahr mit neuen Produktinnovationen, darunter der Wirkstoff Epicelline für Nivea, Wachstumsimpulse zu setzen. Maul hält an seiner Kaufempfehlung für die Aktie fest, mit einem fairen Wert von 144 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von 47 Prozent bedeutet. Warburg-Analyst Jörg Philipp Frey sieht sogar ein Kursziel von 180 Euro, was über 80 Prozent Potenzial darstellt.
Trotz dieser positiven Aussichten reagierte der Markt negativ auf die Nachrichten, und die Beiersdorf-Aktie fiel am Mittwoch um fast 8 Prozent auf 98 Euro, den niedrigsten Stand seit November 2022. Dies löste ein Verkaufssignal aus. Die Gesamtentwicklung des Unternehmens zeigt, dass im ersten Halbjahr 2025 der Umsatz nur um 0,2 Prozent auf knapp 5,2 Milliarden Euro wuchs, während das organische Wachstum bei 2,1 Prozent lag. Die Konsumentensparte stagnierte, und das Wachstum in dieser Sparte fiel im zweiten Quartal auf 1,5 Prozent.
Zusätzlich verzeichnete die Luxusmarke La Prairie Rückgänge, während das Dermatologiegeschäft mit den Marken Eucerin und Aquaphor stabil blieb. Beiersdorf bleibt optimistisch und plant, an seinen Investitionen festzuhalten, um die Innovationspipeline für die zweite Jahreshälfte zu nutzen. Der Konzern erwartet eine Verbesserung der Geschäftslage, trotz der aktuellen Herausforderungen im Hautpflegemarkt.
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 98,28EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.
