Fresenius Medical Care: Auf dem Weg zur Erholung – Umsatz und Gewinn steigen!

Der Rückgang war auf mehrere Faktoren zurückzuführen: Der Wegfall von Einmalerlösen aus dem Verkauf der „Sound“-Sparte, Bilanzverzerrungen durch die Einführung von IFRS 16, eine hohe COVID-19-bedingte Sterblichkeit unter Dialysepatienten sowie inflationsbedingte Kostensteigerungen und Fachkräftemangel. Strategische Umstellungen, wie der Ausbau der Heimdialyse und ein CEO-Wechsel, belasteten die Ergebnisse zusätzlich.

Fresenius Medical Care (FMC), ein führender Anbieter von Dialysebehandlungen, zeigt Anzeichen einer Erholung nach einer schwierigen Phase. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen für Patienten mit Nierenversagen, einschließlich ambulanter und stationärer Behandlungen, Heimdialyse und der Entwicklung von Dialysegeräten. Trotz eines steigenden Bedarfs an Dialysebehandlungen verzeichnete FMC zwischen 2018 und 2023 einen Rückgang der Gewinne, was sich negativ auf den Aktienkurs auswirkte.

Im Jahr 2024 gelang es FMC, die Marge zu stabilisieren. Im zweiten Quartal 2025 stieg der Umsatz um 0,55 Prozent auf 4,792 Milliarden Euro, lag jedoch 2,67 Prozent unter den Analystenerwartungen. Der Gewinn verbesserte sich hingegen um 20,3 Prozent auf 225 Millionen Euro und übertraf die Konsensschätzung um 5,2 Prozent. Im ersten Halbjahr 2025 erzielte FMC ein Umsatzwachstum von 1,9 Prozent auf 9,673 Milliarden Euro, während der Gewinn um 45,7 Prozent auf 376 Millionen Euro anstieg.

CEO Helen Giza äußerte sich optimistisch über die operative Leistung im zweiten Quartal 2025, die durch ein starkes organisches Umsatzwachstum und eine verbesserte Profitabilität im Segment Care Enablement unterstützt wurde. Trotz stagnierender Behandlungszahlen in den USA und einer hohen Sterblichkeitsrate, die durch eine schwere Grippesaison bedingt war, erwartet das Unternehmen für die zweite Jahreshälfte weitere Verbesserungen. Giza kündigte zudem den Beginn eines Aktienrückkaufprogramms im August an.

In den letzten zehn Jahren stieg FMCs Umsatz von 15,455 Milliarden Euro auf 19,338 Milliarden Euro, während der Gewinn von 955 Millionen Euro auf 538 Millionen Euro sank. Diese Entwicklung erklärt die schwache Kursentwicklung der letzten Jahre. Dennoch bleibt FMC profitabel und wies Ende 2024 eine solide Eigenkapitalquote von 47 Prozent auf. Die Aktie ist mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,8 unterbewertet und bietet eine Dividendenrendite von 3,23 Prozent. Insgesamt zeigt FMC Anzeichen einer Erholung nach einer schwierigen Phase.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 40,72EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.