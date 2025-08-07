    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius Medical Care AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius Medical Care
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fresenius Medical Care: Auf dem Weg zur Erholung – Umsatz und Gewinn steigen!

    Fresenius Medical Care: Auf dem Weg zur Erholung – Umsatz und Gewinn steigen!
    Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

    Fresenius Medical Care (FMC), ein führender Anbieter von Dialysebehandlungen, zeigt Anzeichen einer Erholung nach einer schwierigen Phase. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen für Patienten mit Nierenversagen, einschließlich ambulanter und stationärer Behandlungen, Heimdialyse und der Entwicklung von Dialysegeräten. Trotz eines steigenden Bedarfs an Dialysebehandlungen verzeichnete FMC zwischen 2018 und 2023 einen Rückgang der Gewinne, was sich negativ auf den Aktienkurs auswirkte.

    Der Rückgang war auf mehrere Faktoren zurückzuführen: Der Wegfall von Einmalerlösen aus dem Verkauf der „Sound“-Sparte, Bilanzverzerrungen durch die Einführung von IFRS 16, eine hohe COVID-19-bedingte Sterblichkeit unter Dialysepatienten sowie inflationsbedingte Kostensteigerungen und Fachkräftemangel. Strategische Umstellungen, wie der Ausbau der Heimdialyse und ein CEO-Wechsel, belasteten die Ergebnisse zusätzlich.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fresenius Medical Care AG!
    Short
    42,91€
    Basispreis
    0,28
    Ask
    × 14,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    38,05€
    Basispreis
    0,28
    Ask
    × 14,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Jahr 2024 gelang es FMC, die Marge zu stabilisieren. Im zweiten Quartal 2025 stieg der Umsatz um 0,55 Prozent auf 4,792 Milliarden Euro, lag jedoch 2,67 Prozent unter den Analystenerwartungen. Der Gewinn verbesserte sich hingegen um 20,3 Prozent auf 225 Millionen Euro und übertraf die Konsensschätzung um 5,2 Prozent. Im ersten Halbjahr 2025 erzielte FMC ein Umsatzwachstum von 1,9 Prozent auf 9,673 Milliarden Euro, während der Gewinn um 45,7 Prozent auf 376 Millionen Euro anstieg.

    CEO Helen Giza äußerte sich optimistisch über die operative Leistung im zweiten Quartal 2025, die durch ein starkes organisches Umsatzwachstum und eine verbesserte Profitabilität im Segment Care Enablement unterstützt wurde. Trotz stagnierender Behandlungszahlen in den USA und einer hohen Sterblichkeitsrate, die durch eine schwere Grippesaison bedingt war, erwartet das Unternehmen für die zweite Jahreshälfte weitere Verbesserungen. Giza kündigte zudem den Beginn eines Aktienrückkaufprogramms im August an.

    In den letzten zehn Jahren stieg FMCs Umsatz von 15,455 Milliarden Euro auf 19,338 Milliarden Euro, während der Gewinn von 955 Millionen Euro auf 538 Millionen Euro sank. Diese Entwicklung erklärt die schwache Kursentwicklung der letzten Jahre. Dennoch bleibt FMC profitabel und wies Ende 2024 eine solide Eigenkapitalquote von 47 Prozent auf. Die Aktie ist mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,8 unterbewertet und bietet eine Dividendenrendite von 3,23 Prozent. Insgesamt zeigt FMC Anzeichen einer Erholung nach einer schwierigen Phase.



    Fresenius Medical Care

    0,00 %
    -10,13 %
    -14,94 %
    -15,73 %
    +18,74 %
    +10,19 %
    -44,06 %
    -46,15 %
    +111,80 %
    ISIN:DE0005785802WKN:578580

    Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 40,72EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Fresenius Medical Care: Auf dem Weg zur Erholung – Umsatz und Gewinn steigen! Fresenius Medical Care (FMC), ein führender Anbieter von Dialysebehandlungen, zeigt Anzeichen einer Erholung nach einer schwierigen Phase. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen für Patienten mit Nierenversagen, einschließlich ambulanter …