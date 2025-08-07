    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMcDonald's AktievorwärtsNachrichten zu McDonald's
    McDonald's überrascht mit starkem Quartalswachstum: Umsatz und Gewinn steigen!

    Foto: J_News_photo - stock.adobe.com

    Im zweiten Quartal 2025 hat McDonald’s deutlich bessere Ergebnisse als erwartet erzielt, was auf gezielte Marketingmaßnahmen und neue Menüangebote zurückzuführen ist. Der Umsatz stieg um 5 Prozent auf 6,84 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch der Gewinn pro Aktie übertraf die Erwartungen mit 3,19 US-Dollar, während der Nettogewinn auf 2,25 Milliarden US-Dollar anstieg, was einem Zuwachs von rund 12 Prozent entspricht.

    CEO Chris Kempczinski betonte, dass die neuen Marketingstrategien, insbesondere Angebote für budgetbewusste Kunden, maßgeblich zum Erfolg beigetragen haben. Ein Beispiel hierfür ist das 5-Dollar-Menü, das offenbar gut angenommen wurde. Die Systemumsätze in den USA wuchsen um 6 Prozent, was auf eine steigende Nachfrage in den Filialen zurückzuführen ist. Besonders bemerkenswert ist der Anstieg der vergleichbaren Filialumsätze in den US-Restaurants um 2,5 Prozent, der nach zwei schwachen Quartalen als starkes Comeback gewertet wird. Die Zusammenarbeit mit dem Film "Minecraft" und die Einführung der McCrispy Chicken Strips spielten hierbei eine wichtige Rolle. Zudem plant McDonald’s, ab September in über 500 US-Standorten neue Getränke wie Cold Coffees und Craft Sodas zu testen.

    International war das Wachstum noch ausgeprägter. In den Entwicklungsmarktmärkten, zu denen Japan und China gehören, stieg der Umsatz um 5,6 Prozent. In den international operierten Märkten wie Großbritannien, Australien und Kanada wuchsen die Umsätze um 4 Prozent, was eine Rückkehr zu stabilem Wachstum nach schwierigen Quartalen signalisiert.

    Die Quartalszahlen wurden an der Börse positiv aufgenommen, und die McDonald’s-Aktie stieg vorbörslich um 4 Prozent. Seit Jahresbeginn verzeichnet die Aktie ein Plus von 3 Prozent. Analysten der UBS haben die Einstufung für McDonald’s nach den Zahlen auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 350 US-Dollar festgelegt. Die Gewinnentwicklung liegt aufgrund höherer Umsätze leicht über den Erwartungen, und die operative Marge entspricht den Prognosen.

    Insgesamt zeigt McDonald’s mit diesen Ergebnissen, dass das Unternehmen erfolgreich auf die Herausforderungen der letzten Quartale reagiert hat und wieder auf Wachstumskurs ist.



    Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,98 % und einem Kurs von 307,7USD auf NYSE (07. August 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.



