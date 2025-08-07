R. Stahl: Halbjahreszahlen enttäuschen – Prognose 2025 korrigiert
R. STAHL kämpft mit sinkenden Aufträgen und Umsätzen im ersten Halbjahr 2025, ausgelöst durch schwache Nachfrage und wirtschaftliche Unsicherheiten. Um gegenzusteuern, werden Kosten gesenkt.
- Der Auftragseingang von R. STAHL im ersten Halbjahr 2025 sank um 8,3 % auf 165,8 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.
- Der Umsatz von Januar bis Juni 2025 ging um 13,1 % auf 151,2 Mio. € zurück, was auf eine schwache Nachfrage zurückzuführen ist.
- Das EBITDA vor Sondereinflüssen fiel von 19,3 Mio. € im Vorjahr auf 8,9 Mio. €, was einer EBITDA-Marge von 5,9 % entspricht.
- R. STAHL hat die Prognose für das Gesamtjahr 2025 angepasst und erwartet nun einen Umsatz zwischen 320 Mio. € und 330 Mio. € sowie ein EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen 25 Mio. € und 30 Mio. €.
- Die wirtschaftliche Unsicherheit und US-Zollmaßnahmen beeinflussen die Investitionsentscheidungen der Kunden negativ, was zu einem Rückgang der Nachfrage nach elektrischem Explosionsschutz führte.
- Maßnahmen zur Kostenreduktion, insbesondere bei den Personalkosten, wurden eingeleitet, um die Profitabilität angesichts der rückläufigen Nachfrage zu sichern.
Der nächste wichtige Termin, Telefonkonferenz, bei R. Stahl ist am 07.08.2025.
Der Kurs von R. Stahl lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,500EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
+1,08 %
-3,13 %
-2,11 %
+5,08 %
+5,08 %
+35,77 %
-4,62 %
-50,39 %
+4,61 %
ISIN:DE000A1PHBB5WKN:A1PHBB
