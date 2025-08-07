Disney übertrifft Erwartungen: Warum Anleger trotzdem skeptisch bleiben

Disney hat seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr angehoben, insbesondere im Bereich Streaming und Freizeitparks. Der operative Gewinn aus dem Direct-to-Consumer-Streaming-Bereich wird nun auf 1,3 Milliarden US-Dollar geschätzt, was eine signifikante Steigerung im Vergleich zur vorherigen Schätzung von 1 Milliarde US-Dollar darstellt. Auch der Bereich, der Themenparks, Kreuzfahrten und Konsumgüter umfasst, soll um 8 Prozent wachsen, was am oberen Ende der vorherigen Schätzungen liegt.

Die aktuellen Quartalszahlen von Walt Disney übertreffen die Erwartungen der Analysten, doch die Reaktion der Anleger ist verhalten. Am Mittwoch fiel die Aktie des Unternehmens trotz eines Umsatzanstiegs von 2 Prozent auf 23,65 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal. Der Nettogewinn stieg auf 5,26 Milliarden US-Dollar, was etwa einer Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Anstieg ist jedoch stark durch einen einmaligen Steuervorteil im Zusammenhang mit Hulu beeinflusst. Der Gewinn je Aktie erhöhte sich um 16 Prozent auf 1,61 US-Dollar, wobei der Steuervorteil und andere Kosten nicht berücksichtigt sind.

Ein weiterer Grund zur Euphorie ist der neue Vertrag mit der National Football League (NFL) sowie der Wrestling-Organisation WWE. Ab dem 21. August wird Disney einen neuen ESPN-Streaming-Service zu einem monatlichen Preis von 29,99 US-Dollar anbieten, der Zugang zu NFL- und NBA-Spielen ermöglicht. Zudem wird die Integration von Hulu in Disney+ vorangetrieben, um das Streaming-Angebot weiter zu diversifizieren. CEO Bob Iger betont, dass diese Entwicklungen Disney in eine starke Wettbewerbsposition bringen.

Trotz dieser positiven Entwicklungen steht Disney jedoch unter Druck, da das traditionelle Kabel-TV-Geschäft in den USA weiterhin schwächelt. Der Umsatz in diesem Bereich fiel im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 2,27 Milliarden US-Dollar. Immer mehr US-Haushalte wechseln von teuren Kabelverträgen zu Streaming-Diensten, was Disney dazu veranlasst, den neuen Sportstreaming-Dienst zu starten.

Insgesamt zeigt Disney Fortschritte im Streaming- und Freizeitparkgeschäft, während das Kabel-TV-Geschäft weiterhin Herausforderungen mit sich bringt. Die Anleger scheinen jedoch skeptisch zu sein, was sich in der Kursentwicklung der Aktie widerspiegelt.

Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,66 % und einem Kurs von 115,2USD auf NYSE (07. August 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.