Rational AG: Starkes Umsatzwachstum trotz geopolitischer Herausforderungen!

CEO Dr. Peter Stadelmann äußerte sich optimistisch über die Geschäftsentwicklung, trotz geopolitischer Risiken und der Belastungen durch US-Zölle. Er betonte die Stabilität und gesellschaftliche Bedeutung der Außerhaus-Verpflegung als wesentlichen Vorteil für das Unternehmen. Rational profitiert zudem von milliardenschweren Infrastrukturprogrammen in vielen Ländern, die mittelfristig der Großküchenindustrie zugutekommen werden.

Rational AG, ein führender Hersteller professioneller Kochsysteme für Großküchen, hat im zweiten Quartal 2025 ein Umsatzwachstum von fünf Prozent auf 310,9 Millionen Euro erzielt, was die Analystenschätzungen um 0,52 Prozent übertraf. Der Gewinn stieg um vier Prozent auf 63,4 Millionen Euro und lag damit 5,21 Prozent über den Erwartungen. Im ersten Halbjahr 2025 wuchs der Umsatz um vier Prozent auf 606,2 Millionen Euro, während der Gewinn um drei Prozent auf 120,3 Millionen Euro anstieg.

Die Umsatzentwicklung war besonders stark in Nordamerika, wo ein Wachstum von 11 Prozent verzeichnet wurde, sowie in Europa (außer Deutschland) mit einem Anstieg von 9 Prozent. In Deutschland hingegen lag der Umsatz um 2 Prozent unter dem Vorjahr. In Asien war ein Rückgang von 16 Prozent zu verzeichnen, was auf den Vergleich mit einem starken Vorjahresgeschäft zurückzuführen ist. Die Produktgruppe iVario zeigte ein erfreuliches Plus von 9 Prozent, während die iCombi-Gruppe um 5 Prozent wuchs.

Die EBIT-Marge betrug im zweiten Quartal 26,1 Prozent und im ersten Halbjahr 25,3 Prozent, was eine leichte Verbesserung der Rohertragsmarge auf 59,0 Prozent zur Folge hatte. Die operativen Kosten stiegen um 8 Prozent, was auf gezielte Investitionen in Vertrieb, Service und Produktentwicklung zurückzuführen ist.

Trotz der positiven Geschäftsentwicklung bleibt Rational vorsichtig hinsichtlich der Ergebnisprognose für das Jahr 2025, insbesondere aufgrund der US-Importzölle und ungünstiger Währungsentwicklungen. Die EBIT-Marge wird im unteren Bereich der prognostizierten Bandbreite von rund 26 Prozent erwartet.

Insgesamt zeigt Rational eine hohe Qualität mit einer Eigenkapitalquote von 76,7 Prozent und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 31,01. Das Unternehmen bleibt auf Wachstumskurs, auch wenn die Bewertung bereits viel Positives vorwegnimmt.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 637,3EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.