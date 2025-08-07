IONOS Group: Erfolgreiches H1 2025 - Prognose wird konkret!
IONOS glänzt mit beeindruckendem Wachstum: 150.000 neue Kunden und ein Umsatzplus von 19,1 % im ersten Halbjahr 2025. Besonders AdTech überzeugt mit einem Umsatzsprung von 72,7 %.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Die IONOS Group SE verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Anstieg der Kundenzahl um 150.000 auf insgesamt 6,47 Millionen Kunden.
- Der Umsatz stieg um 19,1 % auf 895,0 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
- Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 23,3 % auf 268,7 Millionen Euro, mit einer verbesserten EBITDA-Marge von 30,0 %.
- Im Segment Digital Solutions & Cloud stieg der Umsatz um 7,0 % auf 656,0 Millionen Euro, während das bereinigte EBITDA um 20,7 % auf 236,9 Millionen Euro zunahm.
- Im Segment AdTech wuchs der Umsatz um 72,7 % auf 239,0 Millionen Euro, unterstützt durch eine erfolgreiche Produktumstellung.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde konkretisiert, mit einem erwarteten Wachstum des bereinigten EBITDA um ca. 17 % auf rund 530 Millionen Euro.
