    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens

    Stark trotz Gegenwind

    505 Aufrufe 505 0 Kommentare 0 Kommentare

    Siemens veröffentlicht Quartalszahlen und bestätigt Wachstumsprognose

    Siemens hat seine Quartalszahlen veröffentlicht und zeigt trotz globaler Unsicherheiten robuste Leistung, auch wenn die Digitalsparte weiter unter Druck steht.

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens zeigt robustes Wachstum trotz globaler Unsicherheiten.
    • Digital Industries bleibt schwach, China treibt Automatisierung.
    • Nettogewinn steigt durch Sondereffekte, Ausblick bestätigt.
    • Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Stark trotz Gegenwind - Siemens veröffentlicht Quartalszahlen und bestätigt Wachstumsprognose
    Foto: Joko - Joko

    Der deutsche Technologiekonzern Siemens AG hat im dritten Geschäftsquartal trotz eines schwierigen Marktumfelds ein robustes Wachstum erzielt und seine Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt. Getragen von einer starken Entwicklung in den Bereichen Intelligente Infrastruktur und Medizintechnik stiegen die Umsätze nominal um drei Prozent auf 19,4 Milliarden Euro, während die Auftragseingänge auf vergleichbarer Basis sogar um 28 Prozent zulegten. Der Auftragsbestand bleibt mit einem Book-to-Bill-Ratio von 1,28 komfortabel über dem Umsatz.

    Digital Industries bleibt Sorgenkind – China treibt Automatisierung

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens AG!
    Long
    208,34€
    Basispreis
    1,25
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    232,38€
    Basispreis
    1,43
    Ask
    × 14,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Während das Geschäft mit Infrastruktur und der Tochtergesellschaft Siemens Healthineers für klare Impulse sorgte, zeigte sich die Sparte Digital Industries erneut schwach. Hier drückte insbesondere das Softwaregeschäft auf die Entwicklung. Allerdings konnten die Erlöse im Automatisierungsgeschäft erstmals seit vier Quartalen wieder zulegen, angeführt vom chinesischen Markt.

    Die industrielle Gewinnmarge lag bei 14,9 Prozent, der operative Gewinn sank allerdings um 7 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Siemens führt dies auf Restrukturierungskosten im Automatisierungsbereich und auf eine deutlich niedrigere Lizenzvergabe im Softwarebereich im Vergleich zum Vorjahr zurück.

    "Unsere Performance im dritten Quartal zeigt, dass Siemens trotz des volatilen globalen Marktumfelds robuste Ergebnisse liefert", erklärte CEO Roland Busch. Er verwies zudem auf die anhaltenden Wachstumschancen durch Digitalisierung und Nachhaltigkeit – beides zentrale Pfeiler der Konzernstrategie.

     

    Gewinnanstieg durch Sondereffekte – US-Dollar belastet

    Unter dem Strich kletterte der Nettogewinn um gut fünf Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Hauptgrund war der Verkauf eines Teils der Flughafenlogistik, der positiv auf das Ergebnis wirkte. Die Free Cash Flow-Zahl lag mit 2,9 Milliarden Euro deutlich über dem Vorjahreswert von 2,1 Milliarden Euro – ein Plus von fast 38 Prozent.

    Finanzchef Ralf P. Thomas betonte das Ziel, im Gesamtjahr erneut eine zweistellige Free-Cashflow-Rendite zu erreichen: "Wir bleiben zuversichtlich, dass wir nachhaltiges und profitables Wachstum liefern werden."

    Belastend wirkte sich der schwache US-Dollar aus, der im Berichtszeitraum acht Prozent gegenüber dem Euro verlor. Dieser Rückgang reduzierte das Umsatzwachstum um drei Prozentpunkte, das Auftragswachstum um vier. Gründe für die Dollar-Schwäche waren unter anderem wachsende Zweifel an der Geldpolitik der US-Notenbank, zunehmende Staatsverschuldung und Spekulationen über bevorstehende Zinssenkungen.

    Ausblick bestätigt 

    Siemens bestätigte seine Jahresprognose und erwartet für das Geschäftsjahr 2024/25 weiterhin ein vergleichbares Umsatzwachstum von drei bis sieben Prozent sowie ein Ergebnis je Aktie (vor Kaufpreiseffekten) zwischen 10,40 und 11,00 Euro.

    Die jüngsten Zukäufe – darunter Altair und Dotmatics – belasten das Ergebnis zwar kurzfristig mit 0,15 Euro pro Aktie, eröffnen aber laut Unternehmensführung wichtige neue Geschäftsfelder in den Life Sciences. Mit Dotmatics will Siemens seine Position in der industriellen KI und in der wissenschaftlichen Datenanalyse stärken.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 221,3EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Stark trotz Gegenwind Siemens veröffentlicht Quartalszahlen und bestätigt Wachstumsprognose Siemens hat seine Quartalszahlen veröffentlicht und zeigt trotz globaler Unsicherheiten robuste Leistung, auch wenn die Digitalsparte weiter unter Druck steht.