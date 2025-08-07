Siemens veröffentlicht Quartalszahlen und bestätigt Wachstumsprognose

Der deutsche Technologiekonzern Siemens AG hat im dritten Geschäftsquartal trotz eines schwierigen Marktumfelds ein robustes Wachstum erzielt und seine Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt. Getragen von einer starken Entwicklung in den Bereichen Intelligente Infrastruktur und Medizintechnik stiegen die Umsätze nominal um drei Prozent auf 19,4 Milliarden Euro, während die Auftragseingänge auf vergleichbarer Basis sogar um 28 Prozent zulegten. Der Auftragsbestand bleibt mit einem Book-to-Bill-Ratio von 1,28 komfortabel über dem Umsatz.

Während das Geschäft mit Infrastruktur und der Tochtergesellschaft Siemens Healthineers für klare Impulse sorgte, zeigte sich die Sparte Digital Industries erneut schwach. Hier drückte insbesondere das Softwaregeschäft auf die Entwicklung. Allerdings konnten die Erlöse im Automatisierungsgeschäft erstmals seit vier Quartalen wieder zulegen, angeführt vom chinesischen Markt.

Die industrielle Gewinnmarge lag bei 14,9 Prozent, der operative Gewinn sank allerdings um 7 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Siemens führt dies auf Restrukturierungskosten im Automatisierungsbereich und auf eine deutlich niedrigere Lizenzvergabe im Softwarebereich im Vergleich zum Vorjahr zurück.

"Unsere Performance im dritten Quartal zeigt, dass Siemens trotz des volatilen globalen Marktumfelds robuste Ergebnisse liefert", erklärte CEO Roland Busch. Er verwies zudem auf die anhaltenden Wachstumschancen durch Digitalisierung und Nachhaltigkeit – beides zentrale Pfeiler der Konzernstrategie.

Gewinnanstieg durch Sondereffekte – US-Dollar belastet

Unter dem Strich kletterte der Nettogewinn um gut fünf Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Hauptgrund war der Verkauf eines Teils der Flughafenlogistik, der positiv auf das Ergebnis wirkte. Die Free Cash Flow-Zahl lag mit 2,9 Milliarden Euro deutlich über dem Vorjahreswert von 2,1 Milliarden Euro – ein Plus von fast 38 Prozent.

Finanzchef Ralf P. Thomas betonte das Ziel, im Gesamtjahr erneut eine zweistellige Free-Cashflow-Rendite zu erreichen: "Wir bleiben zuversichtlich, dass wir nachhaltiges und profitables Wachstum liefern werden."

Belastend wirkte sich der schwache US-Dollar aus, der im Berichtszeitraum acht Prozent gegenüber dem Euro verlor. Dieser Rückgang reduzierte das Umsatzwachstum um drei Prozentpunkte, das Auftragswachstum um vier. Gründe für die Dollar-Schwäche waren unter anderem wachsende Zweifel an der Geldpolitik der US-Notenbank, zunehmende Staatsverschuldung und Spekulationen über bevorstehende Zinssenkungen.

Ausblick bestätigt

Siemens bestätigte seine Jahresprognose und erwartet für das Geschäftsjahr 2024/25 weiterhin ein vergleichbares Umsatzwachstum von drei bis sieben Prozent sowie ein Ergebnis je Aktie (vor Kaufpreiseffekten) zwischen 10,40 und 11,00 Euro.

Die jüngsten Zukäufe – darunter Altair und Dotmatics – belasten das Ergebnis zwar kurzfristig mit 0,15 Euro pro Aktie, eröffnen aber laut Unternehmensführung wichtige neue Geschäftsfelder in den Life Sciences. Mit Dotmatics will Siemens seine Position in der industriellen KI und in der wissenschaftlichen Datenanalyse stärken.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 221,3EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.





Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung Jetzt Report kostenlos herunterladen!