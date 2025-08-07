DAX im Fokus: Schnäppchenjäger setzen auf Trendwende trotz Risiken!

Die Marktteilnehmer werden durch schwache Arbeitsmarktdaten in den USA und die damit verbundene Spekulation auf eine Zinssenkung der Federal Reserve motiviert. Zudem verläuft die Berichtssaison in den USA überaus positiv, was die Kauflaune der Anleger zusätzlich anheizt. Die Quartalsergebnisse übertreffen die Erwartungen der Analysten deutlich, was seit Jahren nicht mehr der Fall war. Dennoch gibt es technische Warnsignale: Der DAX könnte in der Widerstandszone zwischen 23.850 und 24.000 Punkten auf Schwierigkeiten stoßen, was eine Korrektur auf 22.000 oder sogar 21.000 Punkte zur Folge haben könnte.

In den letzten Tagen haben Schnäppchenjäger im DAX wieder zugeschlagen, trotz einer überwiegend negativen Nachrichtenlage. Das Mantra "Buy the Dip" erfreut sich unter Investoren großer Beliebtheit, da der DAX in den vergangenen Wochen gestiegen ist, selbst als die Nachrichtenlage ungünstig war. Diese Haltung könnte jedoch riskant sein, da eine Marktumkehr jederzeit droht. Aktuell gibt es Anzeichen für eine obere Trendwende im DAX, die den Index in den kommenden Wochen unter Druck setzen könnte, insbesondere wenn er nicht über die Marke von 24.000 Punkten hinauskommt.

Die Unsicherheit im globalen Handel, saisonale Schwächen und eine Zunahme von Gewinn- und Umsatzwarnungen belasten den Markt. Trotz eines vermeintlich positiven Zoll-Deals der EU sind die Anleger skeptisch, da die Bewertungen vieler Aktien auf einem der höchsten Niveaus der letzten zwei Jahrzehnte liegen. Dies führt zu einer verringerten Toleranz gegenüber fallenden Kursen, was den DAX am Freitag stark belastete.

Gleichzeitig zeigen einige Unternehmen, wie Vonovia, Siemens Energy und die Commerzbank, positive Entwicklungen, die Anleger optimistisch stimmen. Diese Unternehmen berichten von positiven Quartalszahlen und heben ihre Prognosen an, was die Marktstimmung hebt. Die Anleger scheinen die Zollkosten als einmalige Belastungen zu betrachten und konzentrieren sich auf die positiven Ausblicke der Unternehmen.

Die Korrektur an der Wall Street hat jedoch zu einer Abkühlung der Anlegerstimmung geführt, was darauf hindeutet, dass die Trendwende im DAX von der Stabilität der US-Indizes abhängt. Schnäppchenjäger setzen darauf, dass die Rekordjagd in New York weiterhin anhält, um den DAX zu stützen. In den kommenden Wochen bleibt abzuwarten, ob der DAX die 24.000 Punkte zurückerobern kann, um eine nachhaltige Trendwende zu bestätigen.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 24.069PKT auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.