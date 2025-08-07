Stimmrechtsänderungen bei Grenke AG: Universal Investment erhöht Anteil!

Die Mitteilung betrifft insbesondere den Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie die Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte. Der Mitteilungspflichtige ist die Universal Investment GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland. Am 29. Juli 2025 wurde eine Schwellenberührung festgestellt, die zu einer Anpassung der Stimmrechtsanteile führte. Der neue Gesamtstimmrechtsanteil beträgt nun 5,36 %, was einen Anstieg im Vergleich zur letzten Mitteilung von 5,03 % darstellt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Grenke AG beläuft sich auf 46.495.573.

Am 4. August 2025 veröffentlichte die Grenke AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die europaweite Verbreitung abzielt. Die Mitteilung wurde durch die EQS Group übermittelt und informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen der Gesellschaft. Grenke AG hat ihren Sitz in Baden-Baden, Deutschland, und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 529900BHRYZ464GFD289 registriert.

Die Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen zeigen, dass die Universal Investment GmbH direkt 2.491.400 Stimmrechte hält, was 5,36 % der Gesamtstimmrechte entspricht. Es wurden keine Instrumente im Sinne des WpHG gemeldet, die zusätzliche Stimmrechte gewähren könnten. Dies deutet darauf hin, dass die Beteiligung der Universal Investment GmbH ausschließlich auf direkten Aktienbesitz basiert.

Zusätzlich wurde eine weitere Stimmrechtsmitteilung von der GANÉ Advisory GmbH veröffentlicht, die ebenfalls am 4. August 2025 bekannt gegeben wurde. Diese Mitteilung informiert über eine Reduzierung des Stimmrechtsanteils auf 2,51 %, was einen Rückgang von zuvor 3,04 % darstellt. Die GANÉ Advisory GmbH hält 1.169.182 Stimmrechte, die 2,51 % der Gesamtstimmrechte ausmachen. Auch hier wurden keine zusätzlichen Instrumente gemeldet, die Stimmrechte gewähren.

Beide Mitteilungen sind Teil der gesetzlichen Meldepflichten und dienen der Transparenz im Aktienhandel. Die Grenke AG und die beteiligten Unternehmen sind verpflichtet, solche Änderungen zeitnah zu kommunizieren, um den Investoren und der Öffentlichkeit relevante Informationen zur Verfügung zu stellen. Die vollständigen Mitteilungen sind über die EQS News-Plattform zugänglich.

Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 16,95EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.