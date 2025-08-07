1&1: Halbjahreszahlen überraschen, Prognose 2025 steht fest!
1&1 AG trotzt Herausforderungen mit stabilen Mobilfunkverträgen und innovativem 5G-Netz, trotz Rückgang bei Breitband-Anschlüssen.
Foto: 1&1 AG
- 1&1 AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Rückgang um 60.000 Breitband-Anschlüsse, während die Anzahl der Mobile Internet-Verträge stabil bei 12,44 Mio. blieb.
- Der Service-Umsatz blieb im ersten Halbjahr 2025 mit 1.646,5 Mio. EUR auf Vorjahresniveau, während der Hardware-Umsatz um 3,0 % auf 359,9 Mio. EUR zurückging.
- Das EBITDA im operativen Segment Access sank um 5,3 % auf 414,5 Mio. EUR, und das gesamte EBITDA fiel um 13,1 % auf 283,9 Mio. EUR, bedingt durch höhere Anlaufkosten für das 1&1 Mobilfunknetz.
- Das EBIT reduzierte sich auf 118,1 Mio. EUR, und das Ergebnis je Aktie sank auf 0,42 EUR, ohne PPA-Abschreibungen auf 0,60 EUR.
- Das Investitionsvolumen (Cash-Capex) stieg auf 118,0 Mio. EUR, und die Prognose für 2025 wurde bestätigt, mit einem stabilen Vertragsbestand und Service-Umsatz auf Vorjahresniveau.
- 1&1 betreibt als erster Netzbetreiber Europas ein vollständig virtualisiertes 5G-Mobilfunknetz auf Basis der Open-RAN-Technologie, um die digitale Souveränität Deutschlands zu stärken.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei 1&1 ist am 07.08.2025.
Der Kurs von 1&1 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,510EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,05 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 18,500EUR das entspricht einem Minus von -0,05 % seit der Veröffentlichung.
ISIN:DE0005545503 WKN:554550
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten.
