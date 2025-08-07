Biokraftstoffe im Aufwind: EU und USA setzen neue Impulse für den Markt!

**Zusammenfassung: Positive Impulse für Biokraftstoffe durch regulatorische Entwicklungen in der EU und den USA**

Am 6. August 2025 veröffentlichte die Verbio SE eine Mitteilung über die aktuellen regulatorischen Entwicklungen, die positive Impulse für den Biokraftstoffmarkt in der EU und den USA setzen. Die Nachfrage nach klimafreundlichen Kraftstoffen wie Ethanol und Biomethan wächst nicht nur im Verkehrssektor, sondern auch in der Industrie und Schifffahrt. Verbio sieht sich gut positioniert, um von diesen Entwicklungen zu profitieren.

In der EU wird die nationale Umsetzung der überarbeiteten Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED III) als zentraler Hebel für mehr Klimaschutz im Verkehrssektor betrachtet. Der Referentenentwurf des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) adressiert Schwachstellen der bisherigen Regulatorik, insbesondere in Bezug auf Betrugsprävention und Investitionssicherheit. Die Fortschreibung der Treibhausgas-Quote (THG-Quote) bis 2040 und die Ausweitung auf Luftfahrt und Schiffsverkehr schaffen einen verlässlicheren Rahmen für Investitionen. Ein überarbeiteter Entwurf wird bis Anfang Oktober 2025 erwartet, mit dem Ziel, die Regelungen bis Ende Dezember 2025 zu beschließen.