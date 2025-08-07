    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerbio AktievorwärtsNachrichten zu Verbio
    Biokraftstoffe im Aufwind: EU und USA setzen neue Impulse für den Markt!

    Foto: Christophe Gateau - dpa

    **Zusammenfassung: Positive Impulse für Biokraftstoffe durch regulatorische Entwicklungen in der EU und den USA**

    Am 6. August 2025 veröffentlichte die Verbio SE eine Mitteilung über die aktuellen regulatorischen Entwicklungen, die positive Impulse für den Biokraftstoffmarkt in der EU und den USA setzen. Die Nachfrage nach klimafreundlichen Kraftstoffen wie Ethanol und Biomethan wächst nicht nur im Verkehrssektor, sondern auch in der Industrie und Schifffahrt. Verbio sieht sich gut positioniert, um von diesen Entwicklungen zu profitieren.

    In der EU wird die nationale Umsetzung der überarbeiteten Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED III) als zentraler Hebel für mehr Klimaschutz im Verkehrssektor betrachtet. Der Referentenentwurf des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) adressiert Schwachstellen der bisherigen Regulatorik, insbesondere in Bezug auf Betrugsprävention und Investitionssicherheit. Die Fortschreibung der Treibhausgas-Quote (THG-Quote) bis 2040 und die Ausweitung auf Luftfahrt und Schiffsverkehr schaffen einen verlässlicheren Rahmen für Investitionen. Ein überarbeiteter Entwurf wird bis Anfang Oktober 2025 erwartet, mit dem Ziel, die Regelungen bis Ende Dezember 2025 zu beschließen.

    In den USA eröffnen neue regulatorische Rahmenbedingungen durch den Inflation Reduction Act (IRA) zusätzliche Chancen für klimafreundliche Technologien. Steuerliche Anreize für emissionsarme Kraftstoffe und CO₂-Abscheidung fördern Investitionen und stärken bestehende Projekte. Diese Entwicklungen positionieren die USA als führenden Produzenten von emissionsarmen Biokraftstoffen. US-Ethanol bleibt auch bei niedrigen Rohölpreisen kostengünstiger als fossiles Benzin, was Verbios Bioethanol- und Biomethanprojekte begünstigt.

    International zeigt sich ein klarer Aufwärtstrend bei der Nachfrage nach Biokraftstoffen. Länder wie Indien und Japan setzen bereits auf höhere Beimischungsquoten von Bioethanol. Auch das Interesse an Biomethan wächst, insbesondere in der Industrie und Energieversorgung, unterstützt durch geopolitische Unsicherheiten. Verbio verzeichnet einen kontinuierlichen Anstieg des Biomethanabsatzes außerhalb des Verkehrssektors, insbesondere in der Schifffahrt.

    Mit bestehenden Kapazitäten in Europa, Nordamerika und Indien ist Verbio strategisch gut aufgestellt, um von der Normalisierung des regulatorischen Umfelds und der steigenden Nachfrage zu profitieren. Das Unternehmen prüft derzeit Partnerschaften und Exportoptionen, um die Chancen im wachsenden Markt für Biokraftstoffe zu nutzen. Verbio verfolgt das Ziel, durch innovative Technologien und nachhaltige Lösungen zur Klimaneutralität beizutragen und gleichzeitig wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen.



    Verbio

    +0,48 %
    -14,69 %
    -22,09 %
    -3,14 %
    -34,16 %
    -84,29 %
    -10,58 %
    +120,59 %
    -41,09 %
    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W

    Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,44 % und einem Kurs von 10,31EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.



