Allianz SE: Rekordgewinne und Aktienrückkäufe – Ein starkes Halbjahr 2025!

Am 7. August 2025 folgte eine weitere Mitteilung, in der die Allianz ihre hervorragende Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal 2025 bekannt gab. Das gesamte Geschäftsvolumen stieg um 8,0 Prozent auf 44,5 Milliarden Euro, während das operative Ergebnis um 12,2 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro anstieg, was einen Rekordwert darstellt. Besonders die Schaden- und Unfallversicherung trug zu diesem Wachstum bei. Der bereinigte Quartalsüberschuss der Anteilseigner erhöhte sich um 17,3 Prozent auf 3,0 Milliarden Euro.

Die Allianz SE hat am 5. August 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, in der der Erwerb eigener Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms bekannt gegeben wurde. Im Zeitraum vom 28. Juli bis 1. August 2025 erwarb die Allianz insgesamt 393.438 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von etwa 340 bis 347 Euro. Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 21. März 2025 wurden insgesamt 4.438.521 Aktien zurückgekauft. Die Transaktionen wurden über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und andere multilaterale Handelssysteme abgewickelt.

Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete die Allianz ein starkes Wachstum mit einem operativen Ergebnis von 8,6 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 9,3 Prozent entspricht. Der bereinigte Periodenüberschuss der Anteilseigner stieg um 9,5 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro. Die annualisierte bereinigte Eigenkapitalrendite lag bei 18,5 Prozent, was eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die Solvency-II-Kapitalisierungsquote blieb stabil bei 209 Prozent.

Die Allianz ist optimistisch, ihr Gesamtjahresziel eines operativen Ergebnisses von 16,0 Milliarden Euro zu erreichen. Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms, das ein Volumen von bis zu 2 Milliarden Euro umfasst, wurden in den ersten sechs Monaten 1,0 Milliarden Euro in Aktien investiert.

In der Schaden- und Unfallversicherung erzielte die Allianz im zweiten Quartal ein internes Wachstum von 8,7 Prozent, während das operative Ergebnis um 19,9 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro stieg. Auch im Bereich Lebens- und Krankenversicherung wurde ein starkes Neugeschäftswachstum verzeichnet, mit einer Neugeschäftsmarge von 5,7 Prozent.

Insgesamt zeigt die Allianz eine robuste Performance in allen Geschäftsbereichen, unterstützt durch eine disziplinierte Produktivitätsstrategie und eine diversifizierte Geschäftsentwicklung.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 354,8EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.