Netzausbaukosten belasten United Internet - Jahresziele bestätigt

Der Konzernumsatz legte in den ersten sechs Monaten um gut vier Prozent auf 3,2 Milliarden Euro zu. Das war in etwa so viel, wie von Analysten erwartet. Darin enthalten ist nicht mehr der Umsatzbeitrag des zum Verkauf stehenden Geschäftsfeldes Energy. Die Jahresziele bestätigte das Unternehmen./mne/ajx/he

Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 18,51 auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um -0,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,64 %.

Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 4,74 Mrd..

United Internet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,6400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +2,38 %/+51,52 % bedeutet.