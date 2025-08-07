Netzausbaukosten belasten United Internet - Jahresziele bestätigt
- Kosten für Netzausbau drücken Bilanz von 1&1.
- Ebitda stieg um 2% auf 675,6 Millionen Euro.
- Gewinn je Aktie sank von 61 Cent auf 59 Cent.
MONTABAUR (dpa-AFX) - Bei United Internet haben im ersten Halbjahr erneut die Kosten für den Netzausbau bei der Tochter 1&1 auf die Bilanz gedrückt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 675,6 Millionen Euro zu, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die darin enthaltenen Anlaufkosten des 1&1-Mobilfunknetzes fielen knapp 20 Millionen Euro höher aus als im Vorjahreszeitraum.
Unter dem Strich sank der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie von 61 Cent im Vorjahr 59 Cent. Neben den Netzausbaukosten belasteten auch gestiegene Abschreibungen vor allem auf Investitionen in den Ausbau des Glasfasernetzes bei 1&1 Versatel sowie des Mobilfunknetzes den Überschuss.
Der Konzernumsatz legte in den ersten sechs Monaten um gut vier Prozent auf 3,2 Milliarden Euro zu. Das war in etwa so viel, wie von Analysten erwartet. Darin enthalten ist nicht mehr der Umsatzbeitrag des zum Verkauf stehenden Geschäftsfeldes Energy. Die Jahresziele bestätigte das Unternehmen./mne/ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie
Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 18,51 auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um -0,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,64 %.
Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 4,74 Mrd..
United Internet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,6400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +2,38 %/+51,52 % bedeutet.
Community Beiträge zu 1&1 - 554550 - DE0005545503
Das ergibt dann als EK je Aktie im Konzern 34,56 € und bei der AG 39,52 € je Aktie.
Beide Werte sind also wesentlich höher als die angebotene Abfindung von 18,50 €.
Anzumerken ist allerdings dass der höhere Wert des EK bei der AG darauf beruht, dass die Tochtergesellschaften der AG immer noch zu Anschaffungswerten bilanziert sind, der Konzernwert (alle Gesellschaften zusammen, aktuell bewertet) aber fast 1 Milliarde tiefer liegt. Da besteht dann eigentlich ein Abschreibungsbedarf bei der 1&1 AG.
Wenn nun United Internet nur 18,50 bietet, ist dann der Firmenwert der 1&1 noch weniger, müsste also da kräftig neu bewertet werden?
Oder will man bei United nach der Abfindungsoperation deren Anteil an der 1&1 neu bewerten, eine Zuschreibung machen?
All das sind offene Fragen, die wir Kleinaktionäre nicht kennen sollen.
Übrigens liegt das EK von United Internet (Konzern) bei nur 4,8 Mrd €. Und auf der Aktivseite stehen dort noch 3,6 Mrd Firmenwerte, die man wohl irgenwie
rausbekommen könnte, wenn man die 1&1 Aktienreste mit nur noch 18,5 € erwirbt. Es gibt also viele Fragen in diesem Spiel der Finanz- und Steueringenieure.
Schade, dass man die Hauptversammlungen schon vorbei sind. Es hätte viele Fragen gegeben.
wieder den Free-Float auf 25% oder mehr erhöhen. Ansonten hätte man sich auch gleich von der Börse verabschieden können. Die 1&1-Schwester IONOS spielt mit über 5 Mrd. Börsenwert und deutlich höherem Free-Float mittlerweile in einer ganz anderen Liga. Ich werde 1&1 erst mal behalten und schauen, wie sich das dann knappere Angebot auf die Kurse auswirkt.
Sobald dann wohl ein offizielles Statement rauskommt, so war es zumindest in 2017, als Untited Internet damals 55 Euro
geboten hat, kommt ein Brief (damals) per Post oder in das digitale Postfach, und man hat einen Zeitraum lang Zeit sich
zu entscheiden, quasi eine Frist. Wer das Angebot will, dessen Aktien werden eingezogen, und man bekommt Summe X.
Wer die Aktien behalten will, nimmt das Angebot nicht an, und partizipiert an weiteren Kurssteigerungen.
Welche Variante jetzt besser ist, schwierig zu sagen.
Die Aktie von 1&1 war ziemlich ausgebombt und hat Nachholpotenial auch hinsichtlich 5G.
Wer kurzfristig woanders mehr Chancen sieht nimmt die Kohle, der andere bleibt halt.
Wenn aber nur noch eine kleinere Anzahl an Aktien im freien Verkehr bleiben, müßten
dann nicht positive Meldungen oder Nachrichten sich doch eher positiv auf den Kurs
auswirken.
MfG
Stefan33335