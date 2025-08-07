    StartseitevorwärtsAktienvorwärts1&1 AktievorwärtsNachrichten zu 1&1
    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Netzausbaukosten belasten United Internet - Jahresziele bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Kosten für Netzausbau drücken Bilanz von 1&1.
    • Ebitda stieg um 2% auf 675,6 Millionen Euro.
    • Gewinn je Aktie sank von 61 Cent auf 59 Cent.
    Netzausbaukosten belasten United Internet - Jahresziele bestätigt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MONTABAUR (dpa-AFX) - Bei United Internet haben im ersten Halbjahr erneut die Kosten für den Netzausbau bei der Tochter 1&1 auf die Bilanz gedrückt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 675,6 Millionen Euro zu, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die darin enthaltenen Anlaufkosten des 1&1-Mobilfunknetzes fielen knapp 20 Millionen Euro höher aus als im Vorjahreszeitraum.

    Unter dem Strich sank der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie von 61 Cent im Vorjahr 59 Cent. Neben den Netzausbaukosten belasteten auch gestiegene Abschreibungen vor allem auf Investitionen in den Ausbau des Glasfasernetzes bei 1&1 Versatel sowie des Mobilfunknetzes den Überschuss.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu United Internet AG!
    Long
    23,34€
    Basispreis
    0,17
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26,38€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Konzernumsatz legte in den ersten sechs Monaten um gut vier Prozent auf 3,2 Milliarden Euro zu. Das war in etwa so viel, wie von Analysten erwartet. Darin enthalten ist nicht mehr der Umsatzbeitrag des zum Verkauf stehenden Geschäftsfeldes Energy. Die Jahresziele bestätigte das Unternehmen./mne/ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie

    Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 18,51 auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um -0,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 4,74 Mrd..

    United Internet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,6400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +2,38 %/+51,52 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu 1&1 - 554550 - DE0005545503

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über 1&1. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Netzausbaukosten belasten United Internet - Jahresziele bestätigt Bei United Internet haben im ersten Halbjahr erneut die Kosten für den Netzausbau bei der Tochter 1&1 auf die Bilanz gedrückt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte im Jahresvergleich um …