    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    **SUSS MicroTec: Umsatzsprung trotz Auftragsrückgang – Ein Blick auf die Zahlen!**

    **SUSS MicroTec: Umsatzsprung trotz Auftragsrückgang – Ein Blick auf die Zahlen!**
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    **Zusammenfassung der Stimmrechtsmitteilung und des Halbjahresberichts der SUSS MicroTec SE**

    Am 4. August 2025 veröffentlichte die SUSS MicroTec SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG. Diese Mitteilung informierte über den Erwerb von Stimmrechten durch die Goldman Sachs Group, Inc., die am 29. Juli 2025 eine Schwelle von 3 % überschritt. Der aktuelle Anteil an Stimmrechten beträgt 1,40 % direkt und 2,70 % über Instrumente, was insgesamt 4,09 % der Gesamtstimmrechte von 19.115.538 entspricht. Diese Mitteilung ist Teil der regulatorischen Anforderungen zur Transparenz im Aktienhandel.

    Im Anschluss daran veröffentlichte SUSS MicroTec am 7. August 2025 ihren Halbjahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2025. Das Unternehmen, das auf Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie spezialisiert ist, verzeichnete im ersten Halbjahr ein signifikantes Umsatzwachstum auf 266,4 Millionen Euro, verglichen mit 192,8 Millionen Euro im Vorjahr. Dies entspricht einem Anstieg von 38,2 %. Der Umsatz im Segment Advanced Backend Solutions stieg um 25,1 % auf 170,1 Millionen Euro, während das Segment Photomask Solutions sogar um 69,5 % auf 96,3 Millionen Euro zulegte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SÜSS MicroTec AG!
    Long
    26,88€
    Basispreis
    0,52
    Ask
    × 6,11
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    37,02€
    Basispreis
    0,55
    Ask
    × 5,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Auftragseingang im zweiten Quartal betrug 78,7 Millionen Euro, was im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang darstellt. Der Gesamtauftragseingang für das erste Halbjahr belief sich auf 166,8 Millionen Euro, was unter den 192,2 Millionen Euro des Vorjahres liegt. Der Auftragsbestand reduzierte sich zum 30. Juni 2025 auf 325,8 Millionen Euro, was auf eine beschleunigte Umsetzung bestehender Aufträge zurückzuführen ist.

    CEO Burkhardt Frick erklärte, dass die Kunden aufgrund unsicherer Rahmenbedingungen zurückhaltender bei Bestellungen sind. Trotz der positiven Umsatzentwicklung erwartet das Unternehmen eine Anpassung der Bruttomarge auf 37 bis 39 % und eine EBIT-Marge von 13 bis 15 % für das Gesamtjahr 2025. Die Bruttomarge lag im ersten Halbjahr bei 35,1 %, was unter den Erwartungen liegt, vor allem aufgrund von Einmalbelastungen im Segment Advanced Backend Solutions.

    Für die zweite Jahreshälfte 2025 zeigt sich das Management vorsichtig optimistisch, da der Auftragsbestand eine gute Sichtbarkeit bietet, jedoch auch eine mögliche Unterauslastung der Produktionskapazitäten aufgrund der schwächeren Nachfrage in Aussicht steht. SUSS MicroTec plant, die Flexibilität in der Produktion zu nutzen und die Kosteneffizienz zu steigern, um sich auf zukünftiges Wachstum vorzubereiten.



    SUESS MicroTec

    +1,57 %
    -4,50 %
    -27,65 %
    -7,50 %
    -40,86 %
    +98,38 %
    +137,46 %
    +446,83 %
    +32,18 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 32,20EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    **SUSS MicroTec: Umsatzsprung trotz Auftragsrückgang – Ein Blick auf die Zahlen!** **Zusammenfassung der Stimmrechtsmitteilung und des Halbjahresberichts der SUSS MicroTec SE** Am 4. August 2025 veröffentlichte die SUSS MicroTec SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG. Diese Mitteilung informierte über den Erwerb von …