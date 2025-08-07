SUSS MicroTec: Umsatzsprung trotz Auftragsrückgang – Ein Blick auf die Zahlen!**

Im Anschluss daran veröffentlichte SUSS MicroTec am 7. August 2025 ihren Halbjahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2025. Das Unternehmen, das auf Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie spezialisiert ist, verzeichnete im ersten Halbjahr ein signifikantes Umsatzwachstum auf 266,4 Millionen Euro, verglichen mit 192,8 Millionen Euro im Vorjahr. Dies entspricht einem Anstieg von 38,2 %. Der Umsatz im Segment Advanced Backend Solutions stieg um 25,1 % auf 170,1 Millionen Euro, während das Segment Photomask Solutions sogar um 69,5 % auf 96,3 Millionen Euro zulegte.

Am 4. August 2025 veröffentlichte die SUSS MicroTec SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG. Diese Mitteilung informierte über den Erwerb von Stimmrechten durch die Goldman Sachs Group, Inc., die am 29. Juli 2025 eine Schwelle von 3 % überschritt. Der aktuelle Anteil an Stimmrechten beträgt 1,40 % direkt und 2,70 % über Instrumente, was insgesamt 4,09 % der Gesamtstimmrechte von 19.115.538 entspricht. Diese Mitteilung ist Teil der regulatorischen Anforderungen zur Transparenz im Aktienhandel.

Der Auftragseingang im zweiten Quartal betrug 78,7 Millionen Euro, was im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang darstellt. Der Gesamtauftragseingang für das erste Halbjahr belief sich auf 166,8 Millionen Euro, was unter den 192,2 Millionen Euro des Vorjahres liegt. Der Auftragsbestand reduzierte sich zum 30. Juni 2025 auf 325,8 Millionen Euro, was auf eine beschleunigte Umsetzung bestehender Aufträge zurückzuführen ist.

CEO Burkhardt Frick erklärte, dass die Kunden aufgrund unsicherer Rahmenbedingungen zurückhaltender bei Bestellungen sind. Trotz der positiven Umsatzentwicklung erwartet das Unternehmen eine Anpassung der Bruttomarge auf 37 bis 39 % und eine EBIT-Marge von 13 bis 15 % für das Gesamtjahr 2025. Die Bruttomarge lag im ersten Halbjahr bei 35,1 %, was unter den Erwartungen liegt, vor allem aufgrund von Einmalbelastungen im Segment Advanced Backend Solutions.

Für die zweite Jahreshälfte 2025 zeigt sich das Management vorsichtig optimistisch, da der Auftragsbestand eine gute Sichtbarkeit bietet, jedoch auch eine mögliche Unterauslastung der Produktionskapazitäten aufgrund der schwächeren Nachfrage in Aussicht steht. SUSS MicroTec plant, die Flexibilität in der Produktion zu nutzen und die Kosteneffizienz zu steigern, um sich auf zukünftiges Wachstum vorzubereiten.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 32,20EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.