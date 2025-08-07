Ölpreise im Sinkflug: Opec+ erhöht Förderung – Was bedeutet das für Anleger?
Die Ölpreise haben am Dienstag ihre jüngsten Verluste fortgesetzt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober fiel um 92 Cent auf 67,62 US-Dollar, während der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI um 1,01 Dollar auf 65,26 Dollar sank. Diese Rückgänge sind die Folge einer Ankündigung der Opec+, die eine Erhöhung der täglichen Fördermenge um 547.000 Barrel ab September beschlossen hat. Diese Entscheidung, die die zuvor geltenden Produktionsbegrenzungen aufhebt, hat bereits am Montag und Freitag zu einem Druck auf die Ölpreise geführt.
Analysten, darunter Carsten Fritsch von der Commerzbank, weisen darauf hin, dass die Unsicherheit über mögliche weitere Produktionssteigerungen durch Opec+-Vertreter zur Verunsicherung der Märkte beigetragen hat. Zudem haben schwache Konjunkturdaten die negative Stimmung verstärkt. Die Anleger sind besorgt über die Auswirkungen der US-Zollpolitik, insbesondere in Bezug auf Indien, das große Mengen russischen Öls kauft und auf dem freien Markt verkauft. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, Indien mit höheren Zöllen zu belegen, um Druck auf den Kauf von russischem Öl auszuüben. Diese Drohung könnte die Ölpreise weiter beeinflussen, sollte Indien seine Einkaufspolitik ändern.
Trump hat bereits vor einigen Tagen mit Zöllen von mindestens 25 Prozent gedroht, um die wirtschaftliche Basis Russlands zu schwächen. Diese Zölle sollen 21 Tage nach der Unterzeichnung eines entsprechenden Dekrets in Kraft treten. Indien, das im Juni nach China der zweitgrößte Abnehmer russischer fossiler Brennstoffe war, könnte durch diese Maßnahmen unter Druck geraten, da es Öl zu deutlich reduzierten Preisen kauft.
Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass die Ölpreise in einem angespannten Marktumfeld operieren, das durch steigendes Angebot und potenzielle Nachfragerückgänge aufgrund geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheiten geprägt ist. Experten erwarten, dass die weltweiten Ölvorräte in der zweiten Jahreshälfte weiter steigen werden, was die Preise zusätzlich belasten könnte. Die Kombination aus einer erhöhten Fördermenge und einer unsicheren globalen Wirtschaftslage lässt die Marktteilnehmer vorsichtig agieren.
Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 67,22USD auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.
