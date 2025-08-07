Zalando hebt Prognosen: Umsatzsprung und Übernahme von About You im Fokus!

Im zweiten Quartal 2025 verzeichnete Zalando einen Umsatzanstieg von 7,3 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 186 Millionen Euro, was einer stabilen Marge von 6,5 Prozent entspricht. Der Nettogewinn stieg leicht auf 96,6 Millionen Euro. Besonders hervorzuheben ist das Wachstum im Business-to-Consumer (B2C)-Segment, wo die Zahl der aktiven Kunden um 6,1 Prozent auf 52,9 Millionen anstieg. Auch das Business-to-Business (B2B)-Geschäft zeigt starke Wachstumsraten.

Zalando, der führende Online-Händler für Mode in Europa, hat nach einem starken zweiten Quartal seine Prognosen für die kommenden Jahre angepasst, insbesondere im Hinblick auf die Übernahme von About You, die im Juli 2025 abgeschlossen wurde. Für das Jahr 2025 erwartet Zalando einen Umsatz zwischen 12,1 und 12,4 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 550 bis 600 Millionen Euro. Dies entspricht einem Umsatzwachstum von 14 bis 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem About You noch nicht berücksichtigt war.

Die Zalando-Aktien erlebten nach einem Rückgang von fast 40 Prozent seit Februar eine Erholung, nachdem die positiven Quartalszahlen veröffentlicht wurden. Analysten äußerten sich gemischt über die zukünftige Entwicklung. Während die UBS die Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 42 Euro bewertete, äußerte JPMorgan Bedenken hinsichtlich der Profitabilität und warnte, dass der Aktienkurs Schwierigkeiten haben könnte, weiter zu steigen.

Zalando plant, im zweiten Halbjahr 2025 von weiteren Effizienzgewinnen und Synergien aus der Übernahme von About You zu profitieren. Der neue KI-gesteuerte Discovery-Feed, der das Einkaufserlebnis personalisieren soll, wird als wichtiger Schritt zur Stärkung der Kundenbindung und zur Verbesserung des Umsatzes angesehen. Zalando investiert weiterhin in seine Plattform und erweitert sein Angebot, um den Bedürfnissen seiner Kunden besser gerecht zu werden.

Insgesamt zeigt Zalando eine positive Entwicklung und setzt auf profitables Wachstum, während das Unternehmen seine Marktposition im europäischen Mode- und Lifestyle-Sektor weiter ausbauen möchte. Die Prognosen für 2025 reflektieren die Ambitionen des Unternehmens, trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds zu wachsen und langfristigen Mehrwert zu schaffen.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 23,34EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.